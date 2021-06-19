السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استعدادا لعيد الأضحى.. «الغضبان» يتفقد محطة تسمين الماشية بجنوب بورسعيد

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، محطة  تسمين الماشية بمنطقة حظائر القابوطي الجديد، وذلك لمتابعة سير العمل داخل المحطة، استعدادا لعيد الأضحى المبارك، رافقه خلالها مدير الطب البيطرى ورئيس حى الجنوب .

 

وأعلن محافظ بورسعيد، عن جاهزية محطة تسمين الماشية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال توفير 500 رأس ماشية كمرحلة أولى، تم استقبالها الأسبوع الماضى لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم والماشية.

 

وأكد "المحافظ"  أنه سيتم استقبال أعداد كبيرة من الماشية تباعا خلال الفترة المقبلة لتوفير متطلبات المواطنين خلال عيد الأضحى، بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق.

 

وأوضح المحافظ أن محطة تسمين الماشية بجنوب بورسعيد، حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن حققت الهدف الرئيسي منها وهو الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء للمحافظة بعد تطويرها وتحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر. 

يشار إلى أن المشروع يتكون من محطتين إحداهما محطة (أ) وتشمل 4 حظائر والأخرى محطة (ب) وتشمل حظيرتين، فضلًا عن وحدة متكاملة لتجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها للتوزيع على المستويين المحلي والدولي ومنافذ ثابتة، وسيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة تنتشر في أنحاء المدينة.

 

ووجه  اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بالاستمرار فى تطوير ورفع كفاءة  الخدمات المقدمة بمجزر بورسعيد ليكون على أتم الاستعداد لاستقبال الأضاحى خلال عيد الأضحى المبارك، والعمل على ذيادة سعة المجزر لاستقبال أكبر عدد من الماشية، وتحسين الخدمة المقدمة  بالمجزر .


جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد الميدانية، اليوم، لمتابعة استعداد محطة تسمين الماشية ومجزر بورسعيد  بجنوب بورسعيد ، لعيد الأضحى المبارك، رافقه خلالها مدير المجزر ومدير الطب البيطرى ورئيس حى الجنوب.

 

وأشار "المحافظ" إلى أهمية المجزر ببورسعيد الذى يوفر خدمة للمواطن بأسعار مناسبة ويحقق معايير السلامة فى ذبح الماشية، مؤكدا على أهمية وعى المواطن باتخاذ آساليب الذبح الآمنة وذلك من خلال ذبح الأضحى بالمجزر بدلا من عادات الذبح التقليدية والتى تؤثر على مظهر المحافظة خلال عيد الأضحى، موجها بتكثيف العمل  خلال الفترة المقبلة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتلبية احتياجات المواطنين .

تفقد العيد استعدادات بورسعيد محطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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