السبت 19 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد: بدء تشغيل عدد 12 قطارًا لمرسي مصطفي خلال فترة الصيف اليوم

قطار السكة الحديد
قطار السكة الحديد

بدأت هيئة السكة الحديد اليوم السبت، تشغيل خدمة جديدة لجمهور المسافرين من مصيفى مرسى مطروح، لتوفير كافة سبل الراحة لهم خلال فترة السفر.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، فى منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها تهتم بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين خاصة أن مرفق السكة الحديد يتردد عليه عدد ضخم من جمهور الركاب بشكل يومي كونه الوسيلة الأكثر سرعة والأرخص بين كافة وسائل النقل المختلفة.

وأعلنت أنه في ظل التعاون المثمر ما بين وزارة النقل وهيئة تنشيط السياحة الداخلية وتيسيرا على جمهور المصيفين، قررت السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة ما بين القاهرة ومرسى مطروح وبالعكس طريق المناشي-إيتاي البارود، و هي كالتالي تشغيل قطار 939 / 940 ما بين القاهرة - مطروح بعدد 10 عربات مكيفة طريق المناشى و ذلك ابتداء من يوم 19/6/2021، ثم يعود بقطار 943 / 942 ما بين مطروح والقاهرة بنفس التركيب طريق المناشى وذلك من يوم 20/6/2021 و يستمر يوميا لحين صدور تعليمات أخرى.

وأوضحت هيئة السكة الحديد إنه سيتم تشغيل قطار نوم رقم 773 / 772 القاهرة – مرسى مطروح طريق المناشى قيام القاهرة الساعة 22:35، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 19/6/2021 على أن يعمل أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع، ويعود بقطار نوم رقم 775 /774 نوم ما بين مرسي مطروح – القاهرة طريق المناشى  قيام مرسى مطروح الساعة 19:30 وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 20/6/2021 على أن يعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع ويستمر لحين صدور تعليمات أخرى، هذا بالإضافة إلى استمرار تشغيل قطاري 1205 / 1206 ، 1209 / 1208 بتركيبه وجدولة الحالي.

السكة الحديد ١٢ قطار مرسى مطروح تشغيل خدمة جديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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