السبت 19 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إغلاق مزلقان القرشية في السنطة لشهر للتطوير.. والبديل طريق محلة روح

سكة حديد
سكة حديد

أعلنت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم السبت، عن غلق مزلقان القرشية لمدة شهر، وذلك لأعمال تطوير المزلقان، ضمن خطة تطوير طرق وشوارع المحافطة.

 

وقال أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة، إنه بناءً على الإشارة الواردة من الإدارة المركزية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بغلق المزلقان ابتداءً من اليوم السبت لمدة شهر، وذلك للبدء فى إجراء أعمال تطوير المزلقان.

 

وأوضح رئيس مركز ومدينة السنطة، أن الطرق البديلة للنقل الثقيل هى طريق محلة روح، وأعمال تطوير المزلقان تتناول أعمالا مدنية ونظم حماية تشمل عمل حارتين للمرور لانسياب الحركة المرورية وإنشاء حجرة مجهزة لخفير المزلقان ورصف مداخل ومخارج المزلقان وعمل أسوار «نيو جرس» حول المزلقانات مع عمل «تباليط» للمزلقان.

 

وكذلك تتضمن الأعمال إنشاء بوابات إلكترونية تُغلق إلكترونيًا باقتراب مرور القطار، إضافة إلى أجراس وأنوار، اكتمالا بكاميرات مراقبة لحركة المرور على المزلقان.

 

أعلنت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم السبت، عن غلق مزلقان القرشية لمدة شهر، وذلك لأعمال تطوير المزلقان، ضمن خطة تطوير طرق وشوارع المحافطة.

 

وقال أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة، إنه بناءً على الإشارة الواردة من الإدارة المركزية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بغلق المزلقان ابتداءً من اليوم السبت لمدة شهر، وذلك للبدء فى إجراء أعمال تطوير المزلقان.

 

وأوضح رئيس مركز ومدينة السنطة، أن الطرق البديلة للنقل الثقيل هى طريق محلة روح، وأعمال تطوير المزلقان تتناول أعمالا مدنية ونظم حماية تشمل عمل حارتين للمرور لانسياب الحركة المرورية وإنشاء حجرة مجهزة لخفير المزلقان ورصف مداخل ومخارج المزلقان وعمل أسوار «نيو جرس» حول المزلقانات مع عمل «تباليط» للمزلقان.

 

وكذلك تتضمن الاعمال إنشاء بوابات إلكترونية تُغلق إلكترونيًا باقتراب مرور القطار، إضافة إلى أجراس وأنوار، اكتمالا بكاميرات مراقبة لحركة المرور على المزلقان.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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