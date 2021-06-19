حي النزهة ينتهي من إصلاح الهبوط الأرضي بشارع عبدالحميد بدوي

قال اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة إنه تم الانتهاء من إصلاح الهبوط الأرضي بشارع عبدالحميد بدوي أسفل كوبري التلاقي المتجهة للشيرتون.

وأوضح عقل في تصريحات لـ"الدستور" أنه يتم في الوقت الحالي رصف الهبوط الأرضي الناتج عن تغير دفعي لتغير مسار خط أنابيب البترول تحت الأرض واهتزازها مما نتج عنه انفجارها بجوار "بيارة" صرف صحي أوقعت الكسر في ماسورة الصرف الصحي، وسببت الهبوط الأرضي.

وأكد رئيس الحي أن اليوم سيتم الانتهاء الكامل وعودة الشارع لطبيعته بعد إنتهاء عملية الرصف.

كان اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة قد صرح أن الهبوط الأرضي الذي وقع بشارع عبد الحميد بدوي أسفل كوبري التلاقي المتجهة للشيراتون جاء بسب تغير دفعي لتغير مسار خط أنابيب البترول تحت الأرض واهتزازها مما نتج عنه انفجارها بجوار "بيارة" صرف صحي أوقعت الكسر في ماسورة الصرف الصحي، وسببت الهبوط الأرضي.

وأوضح "عقل" لـ"الدستور" أن رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي المهندس عادل حسن وأجهزة حي النزهة، يتابعون عمليات الإصلاح.

وأكد رئيس حي النزهة، أن العمل لإصلاح ماسورة الصرف سيستغرق من يومين لثلاثة.

ونشرت إحدى المواقع الإخبارية خبرا يفيد بوقوع هبوط ارضي بحي عين، انتقل فيه المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إلى موقع الهبوط الأرضي بشارع عبد الحميد بدوى بعين شمس، لمتابعة أعمال الإصلاح وتغيير حوالى ١٢ مترا بخط الصرف الصحي قطر ٤٥٠ مم بمنطقة الهبوط الذي نتج بسبب كسر في ماسورة صرف.

وقال المهندس عادل حسن، أن الهبوط الأرضي حدث بعمق حوالى ٣.٥ متر قطر ٥ أمتار تقريبا، ولم ينتج عنه أي أضرار، وعلى الفور تم تأمين الموقع وبدء أعمال الإصلاح، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.