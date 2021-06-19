السبت 19 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد نجاح «اللي باقي من صحابي».. الكينج يستعد لحفلات الصيف

محمد منير
محمد منير

حققت الأغنية الجديدة التي طرحها مؤخرا الكينج محمد منير بعنوان "​اللي باقي من صحابي​" ما يزيد عن 500 ألف مشاهدة خلال يومين منذ عرضها على قناته الخاصة، لتحتل المركز الثالث على "يوتيوب" مصر، وهي من كلمات ​أحمد حسن راؤول​، ألحان ​أحمد زعيم​ وتوزيع ​وسام عبدالمنعم، وهي خامس أغنيات ألبومه "​باب الجمال​".

 وحققت الاغنية تفاعلا كبيرا من الجمهور لأنها تتحدث عن الصداقة والذكريات القديمة وهو ما تعود عليه الجمهور من الكينج بالإضافة إلى عودة منير لطرح اغاني جديدة من ألبومه بعد توقف خلال شهر رمضان قدم خلاله اغاني مميزة لمسلسل الاختيار 2 واعلان لأحد المستشفيات الكبرى، ومن المقرر أن يطرح خلال الفترة القادمة مجموعة جديدة من اغاني الالبوم لجمهوره بالتزامن مع موسم الصيف وعيد الأضحي. 

محمد منير 


وعلي الجانب الاخر يقوم حاليا الكينج بالتحضير لمجموعة من الحفلات خلال الفترة القادمة، حيث أكد أنه يجهز بشكل مكثف مع فريق عمله لحفلة كبيرة تجمع كل محبيه من كل جمهوره في الفترة المقبلة.

 مؤكدا أنه يتمنى زوال جائحة كورونا من اجل عودة الحياة بعدما تغيرت رأسا على عقب، لكنه أكد أنه يقابل جمهوره خلال موسم الصيف وسيقدم خلال تلك الحفلات الاغاني التي يحبها جمهوره بالإضافة إلى الأغاني التي طرحها من  ألبومه الجديد "باب الجمال" والذي حقق نجاحا كبيرا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب لتصبح اغانيه تريند علي مواقع التواصل الاجتماعي.

منير 

يشار إلى أن أغنية “اللي باقي من صحابي” هي ثالث عمل غنائي يجمع الكينج محمد منير بالشاعر أحمد حسن راؤول حيث قدما الثنائي سوياً من قبل أغنيه “ابطالنا رجالة” ضمن مسلسل الاختيار الجزء الثاني وحققت الأغنية نجاح كبير كما قدم معها اغنية “باب الجمال” من البوم يحمل نفس الاسم و طرحت منذ عدة أشهر وحققت نجاح جماهيري كبير.

الكينج محمد منير اللي باقي من صحابي حفلات الكينج اغاني جديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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