البرازيل: إعطاء 86.5 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أفادت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت، بأنه تم إعطاء إجمالي 86.5 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.



ويقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بـ86ر1 مليون جرعة في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، سيستغرق تطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين أربعة أسابيع.



وبدأت حملة التطعيم في البرازيل قبل نحو 21 أسبوعا.



وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 8ر17 مليون حالة، بالإضافة إلى 498 ألفا و499 وفاة.

وظهرت أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل قبل عام و16 أسبوعا.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدول، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.



ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملا جديدا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.