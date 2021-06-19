«التعليم الأوغندية»: عودة الطلاب إلى المدارس في يوليو المقبل

أعلنت وزارة التعليم الأوغندية عودة الطلاب الذين لم يكملوا عامهم الدراسي 2020 إلى المدارس؛ لتلقي مناهجهم التعليمية في 19 يوليو المقبل، وذلك وفقا للتقويم المعدل الصادر مؤخرا.

وذكر التعميم الصادر عن السكرتير الدائم لوزارة التعليم الأوغندية أليكس كاكوزا، وفقا للتلفزيون الوطني اليوم السبت، أن السلطات تخطط لإعادة فتح المدارس للمتعلمين الذين لم يكملوا عامهم الدراسي 2020 في 19 يوليو المقبل، يدرسون خلالها مناهجهم الدراسية ويتم الانتهاء من الدراسة على فترات ما بين 3 سبتمبر و3 أغسطس حسب المراحل المختلفة.

وشدد كاكوزا على أن طلاب المراحل الجامعية الأولى والثانية، الذين كانوا قد عادوا للتو إلى الدراسة قبل الإغلاق، سيكملون الجزء المتبقي من الفصل الدراسي دون دفع رسوم مدرسية إضافية في حال كانوا قد أكملوا بالفعل رسوم الفصل الدراسي المتقطع.

وأكد ضرورة عدم تقاضي أي مدرسة أكثر من 60% من رسوم الفصول الدراسية السابقة لهذا الفصل الدراسي الخاص الذي يبلغ سبعة أسابيع.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني إجراءات جديدة لمواجهة "كوفيد-19"، تشمل تعليق التنقّلات داخل البلاد لمدّة ستّة أسابيع على الأقلّ، في وقتٍ بلغ معدّل الإصابات مستوى قياسيًّا في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، ستُحَظّر نقليّات الركّاب الخاصّة منها والعامّة، لكنّ الحدود ستظلّ مفتوحة للسيّاح ونقل البضائع، وسيسري حظر للتجوّل من الساعة 19,00 حتّى الخامسة والنصف صباحًا.

وقال موسيفيني في خطاب متلفز: "كلّ المركبات التي تقلّ الركّاب ستتوقّف عن العمل"، ونصح بإبقاء العمّال داخل المصانع ومواقع البناء.

ودخلت الإجراءات الجديدة حيّز التنفيذ الجمعة الساعة 22,00، وستبقى سارية ستّة أسابيع على الأقلّ، وكانت أوغندا فرضت السنة الفائتة إجراءات صارمة رغم عدم تسجيها سوى عدد قليل من الإصابات، لكنّ الجائحة اشتدّت في الأسابيع الفائتة، وهو ما يعرّض النظام الصحي الهشّ للخطر.

وقال أطبّاء لوكالة "فرانس برس"، إنّ نقص الأكسجين والأدوية أثّر على المستشفيات، في وقتٍ زادت الإصابات اليوميّة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من 100 إلى أكثر من 1700، على الرغم من الإجراءات التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، بما في ذلك إغلاق المدارس والحانات، ومنع معظم التجمعات، وحذّر موسيفيني من أنّ المستشفيات مكتظّة.