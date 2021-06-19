السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم الغربية» يتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية: لا يوجد أي شكاوى حتى الآن

وكيل وزاره التربية
وكيل وزاره التربية والتعليم

ترأس اليوم ناصر حسن، وكيل وزاره التربية والتعليم بالغربية، غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية، والتي بدأت اليوم وتستمر حتى الأول من شهر يوليو القادم في إطار إجراءات احترازية ووقائية مشددة. 

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام هو 33269 طالب في جميع نوعيات التعليم الفني، الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وتم الانتهاء من تجهيز وفرش جميع مقار اللجان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2021، وعددها 133 لجنة  منها 68 لجنة للتعليم الثانوى الصناعي، 10 لجان  للتعليم الثانوي الزراعي، 48 لجنة للتعليم الثانوى التجاري، 7 لجان للثانوي الفندقى، حيث تم فرش وتجهيز جميع اللجان الفرعية بعدد 14 طالب، حيث يؤدي 33269طالب الامتحان، كما تم الانتهاء من تجهيز  وفرش الاستراحات الخاصة بالسادة القائمين بأعمال الامتحان بواقع 24  استراحة بإجمالي 826 سرير.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم التعقيم والتطهير لجميع مقار اللجان والاستراحات بمعرفة إدارة الأمن، والأزمات والكوارث بالمديرية والإدارات التعليمية. 

وتابع أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالإدارات التعليمية تقوم بمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية لحل اي مشكلة قد تحدث أثناء سير الامتحان، ومتابعة موقف اللجان وتذليل أي عقبات قد تواجه السادة رؤساء اللجان.

وأضاف أنه تم تسليم أجهزة الكاشف الحراري بالليزر لكل لجنة لقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان وتم توزيعها طبقا لأعداد الطلاب بكل لجنة، كما تم تسليم العصا الإلكترونية الواردة من الوزارة علي جميع اللجان بواقع 2 عصا لكل لجنة، وتم الانتهاء من توزيع وتسليم مخصصات جميع اللجان الواردة من الوزارة من ادوات الوقاية للطلاب والعاملين باللجان كمامات – مطهرات، وتم التنبيه علي جميع الطلاب بالحضور قبل بداية اللجان للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم. 

وأكمل حسن أنه تم نشر كافة التعليمات والتنبيهات الخاصة بالطلاب أثناء الامتحانات مثل حظر استخدام أدوات الغير أو تداول زجاجات المياه أو المشروبات أو المأكولات والتزام الطالب بتوفر احتياجاته وأدواته الشخصية.

وشدد وكيل الوزارة على عدم استخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة سواء للطالب أو العاملين، واتخاذ إجراءات رادعة لكل من يحاول تسهيل الغش، أو يسمح به، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك المتورطين في ذلك.

واكد أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أو الفرعية بالإدارات لم تتلق أي شكاوى أو مشكلات تعوق سير الامتحانات، ولا بوجد أي شكاوى من الامتحان في جميع نوعيات التعليم الفني الأربعة.

وكيل الوزارة يترأس غرفة عمليات الدبلومات الفنية اولى أيام الامتحانات السبت

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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