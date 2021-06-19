السبت 19 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايوان: 128 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 13 ألفا و896 حالة

كورونا في تايوان
كورونا في تايوان

سجلت السلطات الصحية في تايوان 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 13 ألفا و 896 حالة مؤكدة منذ تفشي الوباء في البلاد.

وذكر مركز مكافحة الأوبئة المركزية، وفقا لصحيفة (فوكس تايوان) عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن البلاد سجلت 20 حالة وفاة خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بدء جائحة كورونا إلى 538 شخصًا.

وفي السياق، أشار مركز مكافحة الأوبئة المركزية التايواني إلى أن الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "استرازينيكا" المضاد لفيروس كورونا قبل 9 مايو الماضي يمكنهم الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح حاليا.

وأكد المركز أنه حتى أمس الجمعة تم تسجيل نحو 27 ألف شخص حصلوا على الجرعة الثانية من اللقاح .

كورونا كوفيد اللقاح تايوان الصحة

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