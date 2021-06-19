السبت 19 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 جراء تصادم سيارة بعمود إنارة في قنا

إسعاف
إسعاف

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بكسور وجروح السبت إثر اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة بطريق قنا- سفاجا أمام مدخل مدينة قنا الجديدة.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا بإصابة ٤ أشخاص في اصطدام سيارة ملاكي تحمل رقم 8348 ص ج د، بعمود إنارة أمام مدينة قنا الجديدة وأسفر الحادث عن إصابة كل من مريان نصر الله 25 عاما، جاستن روماني 25 عاما، وشقيقتها جانسي 4 أعوام، وإنجليزية حنين يوسف 60 عاما وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

وكان قد لفظ شابان أنفاسها الأخيرة بعد إصابتهما في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تروسيكل، أمام وحدة إسعاف قرية الخوالد، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بإصابة أحمد محمود خلف، 16 عامًا، ومحمود رمضان عبدالعاطي، وحمادة صابر خلف، 17 عامًا، وأحمد كامل أحمد، 19 عامًا.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتوفي الثالث والرابع، متأثرين بإصابتهما أثناء محاولة اسعافهما، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكان قد أصيب 44 شخصًا بحالة تسمم بسبب تناول وجبة عشاء في حفل زفاف بقرية أبنود التابعة، لمركز قنا، من بينهم 14 طفلا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بتلقي بلاغ من مستشفى قنا العام بشأن إصابة ٤٤ مواطنا بينهم ١٤ طفلا بحالة تسمم غذائي بقرية أبنود بمركز قنا.

انتقل إلى مكان الحادث اللواء عاطف أبوالوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا، حيث تبين أنه أثناء حضور أهالى القرية حفل زفاف أحد أبناء القرية أصيبوا بحالات قىء وإسهال عقب تناولهم وجبة لحوم وملوخية.

انف ميكروباص زفاف لحوم تصادم انجليزي تحقيق طفل حفل الداخلية

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وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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