رئيس «محلية النواب»: زياراتنا للمحافظات تهدف للتعرف على الاحتياجات والمشكلات

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الزيارات الميدانية للمحافظات، تأتى من خلال طلبات الإحاطة وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وموازنات المحافظات التى تناقشها اللجنة.

وأضاف، خلال زيارته لمحافظة دمياط اليوم السبت، أن مستهدفات الزيارة أن هناك قضايا تريد اللجنة إبرازها للمواطنين، ومشروعات التطوير التى تتم، وأن التطوير ليس فقط فى العاصمة الإدارية، ولكن فى المحافظات أيضا، ورصد الإيجابيات، والتعرف على احتياجات المحافظة ومشكلاتها، ثم يتم وضع توصيات تكون بمثابة خارطة طريق.

وأوضح السجيني: "لم أر موضوع المدينة الملونة بمدينة عزبة البرج، فى أى مدينة أخرى، والحفلات العالمية بتتعمل فى مدن ملونة بالشكل دا، هذا مثال لكيفية تحويل المحنة إلى منحة، هذا الموضوع يجب تعميمه فى كل المحافظات".

واستكمل: "موضوع المنح والمشاركات المجتمعية، نحرص أن يتم عرض هذه المنح والمشروعات والجداول الزمنية، فمن يطلع على موازنات المحافظات يعلم أنه لا يمكن أن تلبى هذه المبالغ احتياجات المحافظة".

وسأل السجينى عن المشروعات المتعثرة بسبب عدم وجود أراضى، ليتم دراسة أى مكان تتوفر فيه أراضى ومحاولة توفير الأرض.

ورحب الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية، والنائب عن دمياط، بوفد لجنة الإدارة المحلية، وأشاد بما تقوم به المحافظ، من جهود.

وتابع: "مشكلتنا فى عدم وجود ظهير صحراوى لدمياط، كلها متخللات موجودة فى المحافظة، ودمياط بلد عاملة ولا يوجد عامل كسول، وكان لابد أن يكون لدمياط ظهير صحراوى، ونتوسع فى المشروعات، ودمياط تستحق أن ينظر كل وزير لمحافظة دمياط، تمتلك مقومات وتمتاز بجمال الطبيعة".

وقال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، فى كلمته: "كلجنة جايين نساعد، ونشوف تجارب، ونشوف العمل على الأرض، ونتعرف على مشاكل واحتياجات محافظات دمياط، ونساعد فى حلها، ونبحث كيفية دعمها، لأن دمياط محافظة واعدة".

وأشار الحسينى، إلى أن اللجنة ستتفقد المشروعات فى دمياط على أرض الواقع، مشيدا بجهود الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وعقبت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مؤكدة على التعاون مع النواب وأهميته فى حل العديد من المشكلات، وقالت إنها تعلمت من النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، ممارسة عمل المحليات والعمل الميدانى، وقتما كانت تعمل فى محافظة الجيزة.

كما أهدت محافظ دمياط، درع المحافظة، للنائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية.