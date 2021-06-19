الجريدة الرسمية تنشر قرار «التموين» بشأن أولوية التقديم لمشروع «جمعيتي»

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 70 لسنه 2021 بشأن فتح منافذ مشروع "جمعيتى"، بأن يستبدل بنص المادة 4 من قرار وزير التموين رقم 150 لسنه 2119، بأن يراعى ترتيب الطلبات المقدمة طبقا لأولوية تقديم الطلب على أن لا يكون لمقدم الطلب أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة مخبز أو منفذ مشروع جمعيتي.

ومن ضمن شروط فتح منفذ لمشروع "جمعيتى" أن يمتلك صاحب الطلب محلا تجاريا مرخص ويتوافر فيه الشروط الصحية المناسبة بمساحة لا تقل عن 30 مترا ومجهز به ثلاجة عرض مع توفير مخزن للمحل وسجل تجارى دون شرط مرور عام على قيده، وأن يكون كامل الأهلية ولا يعمل بالحكومة أو قطاع الأعمال العام وأن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة وجود بطاقة ضريبية وشهادة صحية وصحيفة الحالة الجنائية.

كان قد كشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية حول إعلان وزارة التموين عن ربط المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي بمبادرة "حياة كريمة"، موضحاً أنه وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسي تعمل الوزارة على التوسع في مشروع "جمعيتي" بهدف خلق فرص عمل للشباب وزيادة عدد المنافذ والسلع التموينية، وتم تنفيذ ثلاث مراحل لمشروع "جمعيتي" بتدشين نحو 6250 منفذاً وتوفير 18 ألف فرصة عمل، وجاري العمل على ربط المرحلة الرابعة للمشروع بمبادرة "حياة كريمة" لتحقيق أكبر عائد لصالح المواطن بالقرى التي ستشهد تنفيذ هذه المبادرة.

ولفت كمال إلى أن المشروع أحد أهم المشروعات التي تستهدف الشباب، وخلق فرص عمل، والحد من البطالة، والهدف من مشروع جمعيتي هو زيادة عدد المنافذ التي تقوم بطرح السلع التموينية للمواطنين سواء كانت منافذ جمعيتي أو بقالي التموين أو المجمعات الاستهلاكية.

المنفذ الواحد يساهم في توفير من فرصتين إلى 3 فرص عمل للشباب بطريقة مباشرة وعدد من الفرص غير المباشرة، ما دفع الوزارة لقبول كافة الطلبات التي تستوفي كافة شروط المشروع.

وأكد أن فتح تلك المنافذ يأتي وفق إستهداف جغرافي وسكاني لتوفير السلع لهم، بحيث يتم دراسة مدى احتياج كل منطقة لمنافذ من عدمه ويتم الموافقة على الطلبات بناءا على ذلك، خاصة وأن هناك شرط يقضى بضرورة عدم وجود منافذ تموينية أخرى بجوار المنفذ الجديد، وألا تقل المسافة بين المنفذ المراد فتحة وأي بقال تمويني أو منفذ جمعيتي أخر عن 500 متر، حتى يتم الموافقة على الطلب.