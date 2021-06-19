محافظ دمياط تستعرض المشروعات القومية والتنموية أمام وفد «محلية النواب»

استعرضت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، المشروعات القومية والتنموية وإنجازات المحافظة، خلال استقبالها وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة.

وقالت محافظ دمياط، إنه فيما يخص قطاع التعليم، فأن كثافة الفصول قليلة فى دمياط، وتتراوح من 30 إلى 50 طالب فى الفصل، وأن عدد مشروعات قطاع التعليم 110 مشروع بتكلفة 350 مليون جنيه، مستطردة: "حصلنا فى دمياط على جائزة وعضوية اليونسكو فى قطاع التعليم".

وتناولت المحافظ عرض المشروعات السكنية بتكلفة 545 مليون جنيه، موضحة أنه يوجد فى المحافظة 87 مشروع إسكان اجتماعى، وتم تخصيص مساحة 17 فدان فى شطا للإسكان الاجتماعى بقرار من مجلس الوزراء، وبمساعدة النائب ضياء داود، فى ظل التعاون بين النواب والسلطة التتفيذية.

واستعرضت عوض مشروعات مياه الشرب، وعددها 10 مشروعات بتكلفة 805 ملايين جنيه، وأشارت إلى أن هناك 12 قرية فى دمياط سيتم توصيل الصرف الصحى فى إطار مبادرة حياة كريمة، ويتبقى قريتين فقط، سيتم تنفيذها بعد الانتهاء من هذه القرى، موضحة أن تكلفة مشروعات الصرف الصحى، 2 مليار و720 مليون جنيه.

وعن مشروعات قطاع الصحة، قالت إن عددها 26 مشروع بتكلفة 340 مليون جنيه، كما أن هناك 31 مشروعا بتكلفة 165 مليون فى قطاع الشباب والرياضة.

كما عرضت مشروعات الطرق والتنسيق الحضارى، بتكلفة 355 مليون جنيه، قائلة: طرحنا طرق بمبلغ 23 مليون جنيه، وجارى طرح 5 طرق بتكلفة 20 مليون، وتم الانتهاء من رد الشيء لأصله، ويتم توفير الإنارة، وعمل بلاعات للأمطار، وتكلفة مشروعات الطرق والإنارة 268 مليون جنيه.

وذكرت محافظ دمياط، أن هناك تكلفة بمبلغ 343 مليون جنيه، مخصصة لتطوير المناطق العشوائية، مؤكدة أن المحافظة انتهت من المناطق غير الآمنة، بتكلفة 85 مليون، أما المناطق غير المخططة، فهى بتكلفة 285 مليون جنيه، وتم البدء فيها لرفع كفاءة وإنارة ورصف طرق وشبكات مرافق.

وبالنسبة لتطوير الأسواق العشوائية، قالت إن دمياط فيها سوق لكل مدينة، وتخصص تكلفة 109 ملايين، منها 100 مليون لتطوير أسواق عشوائية، و9 ملايين لرفع الكفاءة، أما فى قطاع الثقافة، تم تطوير مكتبة مصر العامة، على أحدث طراز بتكلفة 13 مليون.

وأضافت: "بالنسبة لصناعة الأثاث، لدينا مشروع كبير جدا وهو مدينة دمياط للأثاث، التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونقوم بمساعدة العاملين فى هذا المجال، وعمل معارض لهم، فتم عمل 13 معرضا فى محافظات مختلفة، وبالنسبة لتطوير المواقف، لدينا موقف شطا، رفع كفاءة بمبلغ 3.5 مليون، وموقف عزب النهضة، رفع كفاءة بتكلفة 4.5 مليون جنيه، وكذلك هناك مشروع إنشاء المجزر الآلى والمحجر الصحى وكوكر على مساحة 12 فدانا".

وتحدثت محافظ دمياط، عن المشاركة المجتمعية لتنفيذ بعض المشروعات، من تأهيل منازل ومشروع المدينة الملونة، ومنحة لإنشاء مدرسة ومشروعات أخرى، ومشروع التنمية المصرية المتكاملة، ومنحة لتطوير شارع 51، وأنه بالمشاركة المجتمعية تم تغيير بوابات رأس البر وأصبحت كلها إلكترونية.

وطلبت عوض، من لجنة الإدارة المحلية والنواب، مساعدة المحافظة فى تنفيذ المشروعات المستقبلية، ومنها تطوير ممشى كورنيش البحر بمدينة رأس البر لأن تكلفته كبيرة، كما تحدثت عن تنفيذ المبادرات الرئاسية فى ملف الصحة، ووجود القوافل الطبية فى كل القري.

ولفتت إلى أن المحافظة تخطط لإنشاء منطقة حرة جديدة فى دمياط، بمساحة 180 فدانا، وسيتم العرض على رئيس الجمهورية.

وقامت المحافظة بعرض فيلم تسجيلى عن المشروعات المنفذة والتى يتم تنفيذها فى المحافظة.