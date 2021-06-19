السبت 19 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 مساء اليوم

محافظ بورسعيد يعتمد
محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الإعدادية

أعلن ديوان عام محافظة بورسعيد، أن المحافظ اللواء عادل الغضبان، سيعتمد في الثامنة من مساء اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية وذلك بقاعة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة و بحضور القيادات التعليمية برئاسة الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

 في سياق أخر، ترأس الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم السبت ،غرفة العمليات المركزية لامتحانات ‏شهادة الدبلومات الفنية المنعقدة بديوان المديرية بحضور محمد مازن مدير عام إدارة التعليم الفنى وأعضاء الغرفة.‏

وصرح وكيل الوزارة أن غرفة العمليات المركزية قامت بمتابعة أعمال إمتحان مادة اللغة العربية لعدد ٤٩١٠ طالبا وطالبة ‏بجميع أنحاء محافظة بورسعيد، موزعين على ٢٥ لجنة  رئيسية بهدف حل أى مشكلة قد تعيق انتظام سير العملية الإمتحانية‎.‎

وأضاف باهى أن إمتحان مادة اللغة العربية كان يسير بصورة طبيعية دون معوقات مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية لم تتلقى أى إخطارا بظهور حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين صفوف الطلاب أو القائمين على العملية الإمتحانية.

وأشاد الدكتور نبوى بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا باللجان، مؤكدًا أن غرف عمليات ‏الإدارات التعليمية على تواصل دائم بغرفة العمليات المركزية للإمتحانات بديوان المديرية لتلقي التعليمات والتوجيهات الخاصة ‏بالإمتحانات لتذليل أى مشكلات أو معوقات قد تواجه رؤساء اللجان‎.‎

وأكد أن غرفة العمليات المركزية لم تتلقى أى إخطارا بظهور حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين صفوف الطلاب أو القائمين على العملية الإمتحانية.

وأشاد الدكتور نبوى بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا باللجان، مؤكدًا أن غرف عمليات ‏الإدارات التعليمية على تواصل دائم بغرفة العمليات المركزية للامتحانات بديوان المديرية لتلقي التعليمات والتوجيهات الخاصة ‏بالإمتحانات لتذليل أى مشكلات أو معوقات قد تواجه رؤساء اللجان‎.‎

اعلن اعتماد الشهادة بورسعيد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

«على طريقة ريا وسكينة».. تفاصيل العثور على جثة مسن مدفونة داخل منزله

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 القليوبية

طليقة تميم يونس تكشف عن تعرضها للاغتصاب الزوجي.. والمطرب يعلّق (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

د.كريمة الحفناوى

قمة مجموعة السبع الصناعية

محمد عبدالعزيز

اكفروا بشيوخكم وتمسكوا بدينكم

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

ثروت الخرباوي

رجائى عطية وحكاياته بين الحقيقة والخيال

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «٥-5»

ماجد حبته

صداع الحد الأقصى للأجور

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف يكتب: معارك بينيت

شكرى يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة الحيلولة دون تصعيد التوتر مع فلسطين

الاحتلال يقتحم الأقصى ويطلق الرصاص صوب المصلين