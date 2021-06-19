محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 مساء اليوم

أعلن ديوان عام محافظة بورسعيد، أن المحافظ اللواء عادل الغضبان، سيعتمد في الثامنة من مساء اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية وذلك بقاعة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة و بحضور القيادات التعليمية برئاسة الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

في سياق أخر، ترأس الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم السبت ،غرفة العمليات المركزية لامتحانات ‏شهادة الدبلومات الفنية المنعقدة بديوان المديرية بحضور محمد مازن مدير عام إدارة التعليم الفنى وأعضاء الغرفة.‏

وصرح وكيل الوزارة أن غرفة العمليات المركزية قامت بمتابعة أعمال إمتحان مادة اللغة العربية لعدد ٤٩١٠ طالبا وطالبة ‏بجميع أنحاء محافظة بورسعيد، موزعين على ٢٥ لجنة رئيسية بهدف حل أى مشكلة قد تعيق انتظام سير العملية الإمتحانية‎.‎

وأضاف باهى أن إمتحان مادة اللغة العربية كان يسير بصورة طبيعية دون معوقات مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية لم تتلقى أى إخطارا بظهور حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين صفوف الطلاب أو القائمين على العملية الإمتحانية.

وأشاد الدكتور نبوى بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا باللجان، مؤكدًا أن غرف عمليات ‏الإدارات التعليمية على تواصل دائم بغرفة العمليات المركزية للإمتحانات بديوان المديرية لتلقي التعليمات والتوجيهات الخاصة ‏بالإمتحانات لتذليل أى مشكلات أو معوقات قد تواجه رؤساء اللجان‎.‎

وأكد أن غرفة العمليات المركزية لم تتلقى أى إخطارا بظهور حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين صفوف الطلاب أو القائمين على العملية الإمتحانية.

وأشاد الدكتور نبوى بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا باللجان، مؤكدًا أن غرف عمليات ‏الإدارات التعليمية على تواصل دائم بغرفة العمليات المركزية للامتحانات بديوان المديرية لتلقي التعليمات والتوجيهات الخاصة ‏بالإمتحانات لتذليل أى مشكلات أو معوقات قد تواجه رؤساء اللجان‎.‎