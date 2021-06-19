وزير الاتصالات: زيادة 5 مليارات جنيه في مخصصات مشروعات مصر الرقمية (خاص)

22.6 مليار جنيه ميزانية وزارة الاتصالات بالعام المالي الجديد

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، عن زيادة كبيرة تقدر بنحو 5 مليارات جنيه في مخصصات مشروعات مصر الرقمية التي تقوم بتنفيذها وزارة الاتصالات خلال العام المالي الجديد 2021-2022 المقرر ان يبدا العمل بها اول يوليو المقبل، مشيرا إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تنفيذ هذه المشروعات وإنجازها وفق جدول زمني محدد بحسب الخطة المقررة لهذه المشروعات، موضحا أن مشروع التحول الرقمي يمثل عقل وقلب الدولة المصرية.

وتابع الوزير في تصريحات لـ«الدستور» أن أبرز المشروعات الرقمية التي سيتم استكمالها في العام المالي الجديد مشروع البنية الرقمية لإدارة القطاع الصحي من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل وميكنة ورقمنة بنوك الدم ومشروع ربط المستشفيات الحكومية الكبيرة والمستشفيات الجامعية بشبكة الفايبر من خلال عدة مراحل الأولى رقمنة 73 مستشفى في 11 جامعة، ومشروع مراكز التشخيص المبكر للأمراض عن بعد من خلال إنشاء 300 مركز في الوحدات الصحة بالقرى.

في نفس السياق كشفت بيانات حكومية رسمية حصلت عليها «الدستور» أن مخصصات وزارة الاتصالات بلغت نحو 22.625 مليار جنيه خلال العام المالي 2021-2022 بزيادة قدرها نحو 5.3 مليار جنيه عن العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو الجاري بعد ان خصصت الموازنة له نحو 17.320 مليار جنيه.

واكدت البيانات الرسمية ان ميزانية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"ايتيدا" بلغت نحو 881 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد بزيادة 100 مليون عن العام الماضي في حين ستصل ميزانية البريد المصري الي 57.4 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل بزيادة 2.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 54.7 مليار جنيه عن العام المالي الماضي وبلغت موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات 9.66 مليار جنيه بزيادة 1.82 مليار جنيه عن العام الماضي وسجلت موزانة المعهد القومى للاتصالات السلكية واللاسلكية نحو 50 مليون جنيه للعام المالي المقبل بزيادة 3 ملايين جنيه عن العام الماضي.

وذكر وزير الاتصالات ان المشروع الثاني مشروع عدالة مصر الرقمية من خلال تطوير جميع الخدمات التي تقدمها وزارة العدل والمحاكم والشهر العقاري والتوسع في اتاحتها للمواطنين عبر منافذ متعددة وجاري استكمال مراحله خلال العام المالي الجديد وايضا مشروع حصر الاراضي والمباني ورقمنتها وانشاء رقم قومي لكل عقار او مبني بهدف الحفاظ علي الثروة العقارية والاراضي الزراعية وهذا بالتعاون بين عدة وزارات منها العدل والمالية والكهرباء والاسكان والتخطيط والزراعة والتنمية المحلية.

وأضاف "طلعت" أن المشروع الرابع مشروع البنية التحتية المعلوماتية وتشمل عدة مشروعات منها ربط وتوصيل الفايبر إلى 31.5 ألف مبنى حكومي بكابلات الألياف الضوئية "الفايبر" تم خلال المرحلة الأولى والثانية ربط 13.5 ألف مبنى وجار تنفيذ المرحلة الثالثة والمقرر الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 3 سنوات، وكذلك استكمال المرحلة الثالثة لتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الإنترنت ورفع متوسط السرعات لتصبح مصر الأولى إفريقيا في هذا الشأن.

وقال إن المشروع الخامس مشروع ربط مليون منزل بقرى الريف بالفايبر وتوصيل شبكات الإنترنت ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والتي تبدأ من أول يوليو المقبل بتكلفة 5.6 مليار جنيه بالإضافة إلى إانشاء أبراج لتقوية شبكات المحمول وتطوير 1500 مكتب بريد، ومشروع بناة مصر الرقمية لتدريب وتاأيل 115 ألف شاب سنويا على جميع أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح الوزير أن أبرز هذه المشروعات الانتهاء من تنفيذ البنية الرقمية التكنولوجية وتأهيل الكوادر البشرية من موظفي الحكومة لبدء عملية لانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديد وفق خطة الحكومة بالاضافة إلي أرشفة مليار وثيقة حكومية وانشاء نظام ادارة دولاب عمل الحكومة وتنفيذ جميع المشروعات المشتركة مع الوزارات المعنية لاتمام عملية الانتقال وتوفير جميع الاجهزة والمعدات لعمل هذه المؤسسات وفق النظام الالكتروني الجديد.

واشار الوزير الي ان المشروعات الاخري تشمل استكمال انشاء مدينة المعرفة الرقمية بالعاصمة الادارية الجديدة وانشاء 15 مركز للابداع التكنولوجي لتحفيز الشباب علي ريادة الاعمال والابداع والابتكار وتاسيسي الشركات الناشئة منوها الي انشاء جامعة مصر المعلوماتية ايضا داخل مدينة المعرفة لتليبة احتياجاتسوق العمل من الكوادر المميزية خلال الفترة المقبلة.

وقال إن ضمن المشروعات البارزة مشروع تطوير وتحديث منظومة التعليم سواء التعليم الأساسي أو الجامعي من خلال خطة وزارة التربية والتعليم لرقمنة وميكنة الجامعات الحكومية وإنشاء منظومة امتحانات رقمية عن بعد وتوفير جميع المناهج الدراسية بشكل رقمي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الوزير أن مشروعات بناء مصر الرقمية تتم من خلال التعاون المشترك مع جميع الوزارات ومؤسسات الدولة وتسير وفق رؤية واضحة للوصول الي اتاحة جميع الخدمات الحكومية رقميا بما يليق بالمواطن وفي سهولة ويسر.