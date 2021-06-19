امتحانات الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد: لا غيابات ولا شكاوى في اليوم الأول

انطلقت صباح اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوبة الأزهرية بالوادي الجديد بقسميها الأدبي والعلمي للعام الدراسي 2021، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا.

وتفقد الشيخ محمد عبدالجواد أحمد مدير عام المواد العربية والشرعية، مقر لجنه معهد بنين ناصر الثانوي المشتركة، مؤكدا ضرورة تعقيم وتطهير مقر اللجنة قبل وبعد انعقاد اللجنة وتطهير الحمامات، ووجود كل أنواع المطهرات، والتأكيد على ارتداء الجميع الكمامات والتنبيه على جميع الطلاب باصحاب زجاجات المياه الخاصة بهم.

وشدد على التباعد بين الطلاب، ولا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة عن 12 طالب، لضمان نجاح العملية الامتحانية.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتنفيذا لتعليمات المنطقة الأزهرية الرئيسية تحت قيادة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأوضح مدير عام المواد العربية والشرعية، أنه لم تصدر أي شكوى من اللجنه المنظمة للامتحانات أو غرف العمليات بأي غيابات بين الطلاب في اليوم الأول.