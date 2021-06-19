السبت 19 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مستثمري أبو رواش»: توقعات بزيادة الاستثمارات بالمنطقة خلال الفترة المقبلة

الاستثمارات
الاستثمارات

قال المهندس محمد عمر عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أبو رواش، إن إشادة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري أدت إلى زيادة الثقة في المستثمر المحلي لزيادة الاستثمار ورفع الثقة لدى المستثمر الأجنبي في زيادة استثماراته بمصر.

وتوقع عمر في تصريح لـ"الدستور"، أن حجم الاستثمارات الجديدة بالمنطقة سيزداد خلال الفترة المقبلة، نتيجة لخطة الدولة بزيادة الاستثمارات المحلية في المناطق الصناعية، مؤكدًا أن الجمعية تجتمع مع المسؤولين بإستمرار لحل التحديات التي تواجه المستثمرين و الصناع بالمنطقة.

وتابع عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري ابو رواش، أن تدشين المشروعات القومية أدت إلى  زيادة الناتج المحلي الإجمالى، فضلاً عن العمل على زيادة حجم العمالة ودخول العمالة غير المنتظمة في المنظومة الرسمية للعمل.

وأشار رئيس جمعية مستثمري أبو رواش، إلى أن ما تشهده مصر خلال الفترة الحالية إنجاز حقيقي وملموس على أرض الواقع، مؤكدًا أن العالم حاليا يشهد حالة من الصدمات المفاجأة في الاقتصاد نتيجة التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، مشيراً إلى أن البنك المركزي المصري لعب دوراً هامًا منذ بداية الجائحة في الوقوف بجانب الصناع والمستثمرين للحفاظ على العمالة بالمصانع و العمل على زيادة حجم الإنتاج، من خلال إطلاق المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

و أكد ان مبادرة للمركزي وهي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ستعمل على انتعاش حركة السوق العقاري خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى انها ستوفر سكن مناسب للشباب و بإجراءات تمويلية سهلة التسديد، وتشغيل وزيادة إنتاج مواد البناء، مؤكدًا أهمية المبادرات التي اطلقها البنك المركزي المصري لصالح الصناعة و قطاع المشروعات القومية، ادت إلي التقليل من الاثار السلبية الناتجة عن الجائحة، و استعادة تشغيل المصانع مرة اخرى بعد الايقاف.

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وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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