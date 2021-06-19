السبت 19 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 96 طربة حشيش قيمتها 672 ألف جنيه بالقليوبية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 96 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين من العناصر الإجرامية بالقليوبية، اليوم السبت، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام» بالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة توك توك بدون لوحات بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، وعُثر بحوزتهما على «96 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9.600 كيلو جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول»، وبمواجهتها بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ672 ألف جنيه تقريبًا.

و فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن إستهدفت قرية الحجيرات  بدائرة مركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط (5) قطع سلاح نارى.. بحوزة (5) متهم.

ضبط(3) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا.

تنفيذ (1) حكم قضائى متنوع. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.

وتم تحرير محاضر للمتهمين وعرضهم علي النيابة العامة 

الداخلية محافظة القليوبية سلاح نارى وزارة الداخلية مديرية أمن هاتف محمول مركز شرطة الأمن الوطني

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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