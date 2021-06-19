بنك الاستثمار الأوروبي يعزز مساهمته في المشاريع الاستثمارية باليونان

أكد رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير أن البنك يعتبر شريكًا رئيسيًا لليونان، مشيرا إلى أن مشاركة مجموعة البنك البالغة 2.8 مليار يورو في العام الماضي ساهمت في دعم الاستثمار العام والخاص والاستفادة من الخبرة الفنية والقوة المالية للبنك.



جاء ذلك وفق بيان صادر عن البنك اليوم /السبت / خلال اجتماع عقده فيرنر هوير، مع وزير المالية اليوناني كريستوس ستايكوراس ، بالمقر الرئيسي للبنك في لوكسمبورج؛ لبحث الفرص الجديدة لتعزيز مشاركة بنك الاستثمار الأوروبي في اليونان وتمويل برامج دعم التعافي من جائحة (كوفيد-19) وتسريع العمل المناخي في السنوات المقبلة.



وأوضح "هوير" أن بنك الاستثمار الأوروبي ساهم في إدارة 5 مليارات يورو لدعم الاستثمار الجديد لخطة التعافي الوطني والمرونة "اليونان 2.0".



وأكد أن البنك يلتزم بتوثيق التعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء اليونان لإطلاق استثمارات جديدة بهدف خلق فرص عمل وتعزيز العمل المناخي وتبني مستقبلًا أفضل.

وفي سياق متصل، تعاني اليونان من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت السلطات الصحية في اليونان، أمس الجمعة، تسجيل 469 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وسجلت المنظمة الوطنية للصحة العامة اليونانية، خلال الفترة نفسها، 20 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات منذ بدء جائحة "كورونا" إلى 12 ألفًا و514 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "كاثميريني" اليونانية.



وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في اليونان منذ بداية الوباء إلى 417 ألفًا و706 حالات إصابة، وانخفض عدد المرضى الذين يخضعون لأجهزة التنفس الصناعي إلى 307 أشخاص.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.