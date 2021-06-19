السبت 19 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية

امتحان الدبلومات
امتحان الدبلومات الفنية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجان امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020/2021، بمدارس مدينة الزقازيق للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات داخل اللجان والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والعمال وجميع المشاركين في امتحانات هذا العام.  


بدأت جولة المحافظ بتفقد لجان مدرسة الثانوية الفندقية بمدينة الزقازيق والتي تضم 6 لجان امتحانيه تستوعب 95 طالب وطالبة، فضلا عن لجنتين (تجارة متقدمة نظام 5 سنوات) تستوعب 37 طالب وطالبة، وذلك  لمتابعة سير انتظام الامتحانات التحريرية والتي بدأت اليوم في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتستمر حتى يوم الخميس 1 يوليو المقبل.


وأكد المحافظ أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وانتهاء أعمال تطهير وتعقيم لجان الامتحان بمختلف الإدارات التعليمية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، لافتا إلى أنه تم تجهيز غرف عزل بكل مدرسة تحت إشراف فريق طبي مدرب بالتعاون بين هيئة التامين الصحي ومديرية الشؤون الصحية.


وتوجه محافظ الشرقية وبرفقته سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ورمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومحمد محمود رئيس حي أول الزقازيق، لتفقد لجان امتحانات الثانوي الصناعي نظام الـ3 سنوات، والمنعقدة بمدرسة أحمد عرابي الإعدادية بنين، والتي تضم 16 لجنة امتحانيه تستوعب 232 طالب وطالبة، وذلك لمتابعة سير امتحانات اليوم الأول بها.


واطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحان، وما إذا كانت لديهم أيه شكاوى أثناء أدائهم الامتحان، مؤكداً أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية، والتأكيد على توافر أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه، وتهيئه الجو المناسب للطلاب لآداء الامتحانات في سهولة ويسر.


ومن جانبه، أوضح رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون إمتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 2020-2021 م  لجميع النوعيات (تجاري – صناعي – زراعي- فندقي) يبلغ 70 ألف و230 طالب وطالبة، وذلك أمام 288 لجنة على مستوى المحافظة، مقسمين إلى 148 لجنه للتعليم التجاري والفندقي، و117 لجنة للتعليم الصناعي، و23 للتعليم الزراعي.

طلاب محافظة مدارس امتحانات إجراءات الاحترازية رؤساء اللجان

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