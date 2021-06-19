إضافة 4 وحدات صحية لمبادرة المسح السمعى للأطفال في الوادي الجديد

أكد الدكتور عبدالله كامل عبدالله مدير الإدارة الصحية بالداخلة، إضافة 4 وحدات صحية بالداخلة لمبادرة المسح السمعى للأطفال حديثى الولادة وهى وحدات القصر، الهنداو، الجديدة، أسمنت.

وكما أكد أنه تم تدريب فريق العمل على جهاز المسح السمعى بهذه الوحدات بالإضافة الى الست وحدات السابقة وهى المركز الطبى بموط ، المعصرة ، الراشدة ، القلمون ،عزب القصر ، غرب الموهوب وبذلك يصبح عدد الوحدات التى بها مبادرة المسح السمعى 10 وحدات بمركز الداخلة مؤكد أنه جاء ذلك بناءا على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وفي سياق متصل على هامش المجلس التنفيذى قام الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز ومدينة الداخلة والدكتور عبدالله كامل عبدالله مدير الادارة الصحية بالداخلة بتكريم بعض افراد هيئة التمريض خلال المجلس التنفيذي لمركز الداخلة والمنعقد بقاعة سيد سيف، وذلك لإخلاصهم فى أداء عملهم.

حيث كرم رئيس مركز ومدينة الداخلة خلال المجلس التنفيذي بالمركز طاقم التمريض وذلك لتنفنيهم واخلاصهم في العمل وهم الممرض سعد على زايد التابع للوحدة الجديدة الصحية ، والممرض سليمان عطية سليمان التابع للوحدة المعصرة الصحية، والممرض شريف فهمى عباس التابع للوحدة الراشدة الصحية.

وفي سياق أخر وبناءً على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وتوجيهات الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد وتحت إشراف ومتابعة الدكتور عبدالله كامل عبدالله مدير الإدارة الصحية تم فتح منفذ لتوزيع الألبان للأطفال بوحدة غرب الموهوب الصحية وذلك تيسيرا على المواطنين بقريه غرب الموهوب والقرى المجاورة وبذلك يصبح عدد منافذ الألبان التابعة للإدارة الصحية بالداخلة (4) منافذ وهى المركز الطبى بموط ووحدة الراشدة الصحية ووحدة القلمون الصحية ووحدة غرب الموهوب الصحية.