«المياه الجوفية» خطر يهدد مساجد شارع الأشراف ومسار آل البيت

واصلت أجهزة محافظة القاهرة وأحهزة المنطقة الجنوبية أعملها الخاصة بتطوير مزار آل البيت، حسب أجندة عملها وأحد المشروعات القومية المكلفة بها محافظة القاهرة.

وتعوق عملية التطوير مشكلة تسرب المياه الجوفية المؤثرة على الأبنية التاريخية ومن بينها مسجد السيدة رقية.

وتقوم أجهزة محافظة القاهرة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف بتحليل التربة تمهيدا لشفط المياة الجوفية المتسربة أسفل الأبنية التاريخية الدينية.

وخاطبت محافظة القاهرة وزارة الآثار لتكليفها جهاز التعمير والإسكان لحل مشكلة تسريب المياه مع عمل الترميم اللازم للأبنية المتأثرة من تسرب المياه.

وأعلنت محافظة القاهرة عن إنشاء شبكة المياه لتلقي منسوب المياه المنخفض سوف تعمل على تلقى المياه الطبيعية والمياه المتسربة من الصرف ومياه الامطار والتي سوف تقوم بمنع أى تجمعات من أى مصدر.

كانت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة قد عقدت اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية برئاستها، وبمشاركة لفيف كبير من قيادات الجهات المعنية بمشروع تطويرمزارات آل البيت.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدة محاور هامة متعلقة بنتفيذ مشروع مزارات آل البيت ومتابعة لما تم من مراحل تنفيذ للمشروع وللوقوف على أى مشاكل أو معوقات وتذليل أى منها وعلى رأسها مشكلة تسريب المياه بشارع الاشراف ومحيط مسجد السيدة رقية.

وتابعت نائب المحافظ في اجتماعها إنهاء أعمال الصرف الصحى وانهاء أزمة المياه المتسربة بشارع الاشراف وحل ازمة مسجد السيدة رقية.

وعرض خلال الاجتماع عدة مقترحات تم مناقشتها لأنهاء هذه الازمة واستكمال اعمال التطوير للمشروع الدينى والقومى وتم اختيار أفضلها وأنسبها.

وقامت نائب المحافظ بمناقشة المستشار الفنى للمشروع، أكدت على ضرورة تحليل لنوع التربة الموجودة وحجمها ومتابعة الميول الارضية بناءا على رأى المستشار الفنى.

وأشارت إلى أهمية وضع بنود الأعمال أولا بعد اتفاق جميع الأطراف وإجماعهم على رأى واحد يتبعه البدء فى التنفيذ بخطة ممنهجة ومحددة الاهداف وبجدول زمنى محدد.