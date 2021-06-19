تدريب كيميائي المياه على الطرق القياسية للتحاليل البيولوجية بالمنوفية

قال الدكتور المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إنه إيماناً من الشركة بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير العنصر البشري، وتماشياً مع سياسة الدولة في التوجه إلى التحول الرقمي نفذت الإدارة العامة للتدريب برامج تدريبية مختلفة خلال الفترة من 13 يونيو وحتي 17 يونيو الجاري، ضمن خطة الإحتياجات التدريبية الإقليمية الموحدة والمعتمدة من الشركة القابضة.

وأوضح، أن الفترة التدريبية شهدت تنفيذ برنامح تدريبي عن الطرق القياسية للتحاليل البيولوجية تهدف إلى تدريب كيميائي مياه علي التعرف على مجموعه الطحالب الخضراء ومجموعه الدياتومات والتعرف على بعض الطحالب الخضراء المزرقه الغير مرغوب فى تواجدها فى مياه نهر النيل.

وأشار، تم تنفيذ تدريب لفنى السلامه والصحه المهنيه بمقر مركز تدريب المؤسسة الثقافية العماليه للتعرف على كيفية حماية العنصر البشري من الاصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل وايضا الحفاظ على مقومات العنصر المادى المتمثل فى المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف وتنفيذ كافة اشتراطات السلامه والصحة المهنية كمنهج علمى.

وأضاف، يستمر مركز التدريب في تقديم دورات المسار الوظيفي للعاملين بالشركة في مختلف التخصصات من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى والتى شملت تنفيذ دورات تدريبية عن أجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات، دورة تدريبية عملى عن الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع أجهزة الإطفاء والسيطرة على الحريق للفنيين بفرعى قويسنا وبركة السبع وكذلك تدريب العاملين على خطط الأعمال المحلية بهدف تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات وتحديد الأهداف الاستراتيجية وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بهدف صقل مهارات العاملين في مختلف التخصصات وتطوير الآداء.

وعلي صعيد منفصل قامت مياه المنوفيةبعمل حملات توعية بأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا .

وكانت قد أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، برئاسة الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ، حملة للتوعية بأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من الفيروس في إطار جهود الدولة للتوعية بأهمية الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال ، إن حملة التوعية استهدفت جميع العاملين بجميع الافرع التابعة للشركة وتهدف للتعريف بسبل الوقاية من فيروس كورونا والجهود التى تبذلها الدولة المصرية في إطار سعيها لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان.

وذكر ، قام فريق التوعية بتوعية العاملين بالأفرع المختلفة بطرق الوقاية من الفيروس وطرق تقوية المناعة وفوائد اللقاح الجديد والتأكيد على ضرورة استمرار اتباع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس وللحفاظ على صحة العاملين .

وأضاف، تم تعريف العاملين بكيفية التسجيل الإلكتروني وكيفية الدخول إلى الصفحة الإلكترونية التي خصصتها وزارة الصحة والتسجيل الدقيق للبيانات الشخصية والمعلومات الخاصة بالحالة الصحية وكيفية تتبع التسجيل لحين تحديد موعد تلقى اللقاح لتقليل أعداد الإصابات والتغلب على الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وفى سياق متصل قامت إدارة الأمن بتوعيه العاملين بضرورة الحفاظ على ممتلكات الشركه ضد السرقه وضرورة ضبط النفس ومراعاة الله فى العمل وعدم التعدى على ممتلكات الشركه.