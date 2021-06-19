السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة النيابة الإدارية يتبادلان الدروع

افتتاح برنامج التحول
افتتاح برنامج التحول الرقمي

تبادل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، الدروع، أثناء افتتاح برنامج التحول الرقمي بنيابة الإسماعيلية الإبتدائية.

قال المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن التحول الرقمي خطوة هامة في إطار خطة الدولة 2030، لأنه يقلل خطوات التحقيقات.
وأكد المنشاوي، التزام كافة النيابات التي تم تطبيق منظومة التحول الرقمي عليها بميكنة كافة أعمالها وإجراءات التحقيق والتصرف من خلال تدوين كافة تحقيقاتها ومذكراتها إلكترونيًا على الحاسوب وحظر تدوينها يدويًا.
وأضاف: “سنعمل على الاهتمام بالتدريب الذاتي وتنمية المهارات على أساسيات الحاسب الآلي لتحديث وتطوير الأداء، كما سيتاح التدريب للمنفذين على برنامج إدارة القضايا والدعم الفني لتطوير أدائهم على منظومة التحول الرقمي”.

جاء ذلك خلال افتتاح المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، برنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة لمقار النيابة الإدارية بمجمع النيابات الإدارية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بمناسبة الانتهاء من تنفيذ  البرنامج بالمحافظة بعد الانتهاء من تنفيذه مؤخرًا في بورسعيد.

وذلك بحضور اللواء شريف فهمى بشارة، المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار وصالح حماد المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية،
والمستشار فاروق أحمد الشنواني رئيس محكمة الاستئناف، المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات، وعدد من قيادات النيابة الإدارية، والجهات والهيئات القضائية والمحلية بمحافظة الإسماعيلية.
وأكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، أن افتتاح مجمع النيابات الإدارية بمحافظة الإسماعيلية، يأتي بمناسبة الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة لمقار النيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي، وفي ضوء التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار خطة القومية الدولة الميكنة، والجهود التي دعمها المستشار عصام المنشاوي.

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