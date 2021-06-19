مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: اجتماع مجلس الأمن لبحث انتهاكات الاحتلال الخميس

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم السبت، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الخميس المقبل، جلسة لمتابعة تنفيذ القرار 2334 بشأن الاستيطان، ومتابعة استفزازات جيش الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته وتدمير المنازل وتهجير المواطنين من أحياء القدس المحتلة من خلال تقرير الأمين العام.

ولفت منصور في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، إلى أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن الحراك الدبلوماسي في العالم، لوقف دائم لإطلاق النار، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطينى.

وأوضح منصور أن مجلس السفراء العرب سيعقد اجتماعا غدا الاثنين، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في دولة قطر، لضمان استمرار الجهد من المجموعة العربية لدعم القدس ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطينى، من خلال التواصل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية.

وتابع منصور أن اجتماعا آخر سيعقد غدا الاثنين لدول عدم الانحياز عبر تقنية الاتصال المرئي، وسيتضمن البيان النهائي الدعوة لوقف إجراءات الاحتلال في القدس المحتلة، ومتابعة آثار العدوان على قطاع غزة، وما خلفه من شهداء وجرحى وتدمير واسع للبنية التحتية.

وفى وقت سابق من اليوم، أصيب عدة فلسطينيين، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها بلدة جبع جنوب جنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلًا عن مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة جبع، ومداهمة أحد المنازل وتفتيشه، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، وجرت معالجتهم ميدانيًا.

وفى شرق رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مواطنًا بالقرب من مدخل بلدة سلواد.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عثمان محمد حماد، أثناء مروره من المكان.

جاء ذلك عقب يوم من الاشتباكات والمواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين فى محيط المسجد الأقصى أمس الجمعة.