تعرف على موعد إعلان نتيجة الإعدادية بالدقهلية 2021

أكد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه لم يتم الانتهاء من تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية بالمحافظة حتى الآن ويتبقى حوالي 20% من تصحيح الأوراق.

وقال عبدالرؤوف لـ"الدستور"، إن المعلمين داخل الكنترول يتبعون الدقة في تصحيح أوراق الشهادرة الإعدادية، ويراعون الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتابع أنه حين الانتهاء من التصحيح سيتم اعتماد النتيجة من قبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وسيتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للمديرية، مرجحا إعلانها خلال الأسبوع الجاري.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، قد كرمت الطلاب الموهوبين في الأنشطة والمواد الدراسية المختلفة بحضور مسئولي الموهوبين بالمديرية.

وجرى تكريم حافظ محمد حافظ الذى يبلغ من العمر13 سنة، طالب في الصف الأول الأعدادي، وذلك عن مشاركته في المسلسل الوطني “الاختيار2”.

وأكد الطالب أثناء التكريم أنه شارك بالجزء الأول من خلال تجسيد شخصية الطفل المصاب جراء تفجير نفذه الإرهابيون لاستهداف موكب وزير الداخلية، كما شارك بالجزء الثاني بالحلقه ٢٩ في أحداث إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف افتتاح أمم إفريقيا 2019 .

وأشار إلى أن مشاركته في المسلسل ملحمة تاريخه تزيدة شرفا، موضحًا أن دورة فى المسلسل لم يكن بالكبير ولكن ككان الشرف العظيم فى المشاركة والظهور فيه.