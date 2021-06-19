تعرف على موعد إعلان نتيجة الإعدادية بالدقهلية 2021
أكد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه لم يتم الانتهاء من تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية بالمحافظة حتى الآن ويتبقى حوالي 20% من تصحيح الأوراق.
وقال عبدالرؤوف لـ"الدستور"، إن المعلمين داخل الكنترول يتبعون الدقة في تصحيح أوراق الشهادرة الإعدادية، ويراعون الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وتابع أنه حين الانتهاء من التصحيح سيتم اعتماد النتيجة من قبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وسيتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للمديرية، مرجحا إعلانها خلال الأسبوع الجاري.
وكانت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، قد كرمت الطلاب الموهوبين في الأنشطة والمواد الدراسية المختلفة بحضور مسئولي الموهوبين بالمديرية.
وجرى تكريم حافظ محمد حافظ الذى يبلغ من العمر13 سنة، طالب في الصف الأول الأعدادي، وذلك عن مشاركته في المسلسل الوطني “الاختيار2”.
وأكد الطالب أثناء التكريم أنه شارك بالجزء الأول من خلال تجسيد شخصية الطفل المصاب جراء تفجير نفذه الإرهابيون لاستهداف موكب وزير الداخلية، كما شارك بالجزء الثاني بالحلقه ٢٩ في أحداث إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف افتتاح أمم إفريقيا 2019 .
وأشار إلى أن مشاركته في المسلسل ملحمة تاريخه تزيدة شرفا، موضحًا أن دورة فى المسلسل لم يكن بالكبير ولكن ككان الشرف العظيم فى المشاركة والظهور فيه.