محافظ قنا يستأنف لقاءاته بالمواطنين لبحث شكواهم بعد توقفها بسبب كورونا

استأنف اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، و حازم عمر نائب المحافظ ، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة لقاءاتهم اليومية بالمواطنين وذلك فى إطار حرصهم الدائم على الإستماع إلى شكاوى المواطنين عن قرب وإيجاد الحلول المناسبة لها بعد توقفها قرابة ٤ أشهر، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

هذا وأشار محافظ قنا إلى أن اليوم الأول لعودة لقاءات المواطنين شهد اقبالا كبيرا ممن لديهم شكاوى تتطلب تدخل الأجهزة التنفيذية لحلها حيث أنه تم إستقبال أكثر من ١٠٠ مواطن ، مؤكدا أن قيادات المحافظة لن تدخر جهدا لإيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم وفقا للوائح والقوانين.

وأضاف "الداودي " أن قرار تأجيل لقاءات المواطنين جاء تطبيقا للإجراءات الاحترازية لاسيما أن تلك الفترة شهدت إرتفاع معدل الإصابات بالفيروس لافتا إلى أن المحافظة لم تتوقف عن استقبال الشكاوى فى تلك الفترة من خلال وسائل التواصل المختلفة مثل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والصفحة الرسمية للمحافظة، أو عبر الفاكس ، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر قاعدة من المواطنين أصحاب الشكاوى والطلبات لتقديمها للمسئولين ، موضحا أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين ،والرد عليها في إطار من الشفافية، مشددا على قيادات الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين والحل العاجل والفوري لمشاكلهم .

وكان قد اعلن محافظ قنا، أن إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا قافلتين طبيتين مجانيتين لأهالى قريتى أولاد عمرو التابعه لمركز قنا ، والحاج سلام التابعه لمركز فرشوط فى إطار مبادرة "حياة كريمة" للإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية والتى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

أوضح محافظ قنا أن القافلتين نجحتا فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٢٣٦١ مواطن ؛ بواقع ١٢٣٥ مواطن بقرية أولاد عمرو ، و ١١٢٦ مواطن بقرية الحاج سلام ، وذلك فى ٩ تخصصات طبية ؛ بواقع " ٥٩٩ حالة طب أطفال ، ٤٣٤ حالة أمراض باطنة ، ٤٣١ أمراض جلدية ، ٢٧٢ عظام ، ١٩٦ حالة رمد ، ١٣٢ تنظيم الأسرة ، ١١٨ جراحة ، ٩٨ أمراض النساء والتوليد ، ٧١ أسنان " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ١٩٨ حالة ، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

و من جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا أنه إلى جانب ما تقدمه القوافل الطبية من خدمات طبية، وخدمات الأشعة ،والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية ،وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة ، مضيفا أن هذه القوافل تقوم أيضا بتقديم خدمات التوعية حيث جرى عقد ٤ ندوات لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية ، و ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما ١٦٢ مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الإجتماعي .