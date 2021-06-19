السبت 19 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يستأنف لقاءاته بالمواطنين لبحث شكواهم بعد توقفها بسبب كورونا

محافظ قنا
محافظ قنا

استأنف اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، و حازم عمر نائب المحافظ ، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة لقاءاتهم اليومية بالمواطنين وذلك فى إطار حرصهم الدائم على الإستماع إلى شكاوى المواطنين عن قرب وإيجاد الحلول المناسبة لها بعد توقفها قرابة ٤ أشهر، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة وصحة المواطنين. 
هذا وأشار محافظ قنا إلى أن اليوم الأول لعودة لقاءات المواطنين شهد اقبالا كبيرا ممن لديهم شكاوى تتطلب تدخل الأجهزة التنفيذية لحلها حيث أنه تم إستقبال أكثر من ١٠٠ مواطن ، مؤكدا أن قيادات المحافظة لن تدخر جهدا لإيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم وفقا للوائح والقوانين.
وأضاف "الداودي " أن قرار تأجيل لقاءات المواطنين جاء تطبيقا للإجراءات الاحترازية لاسيما أن تلك الفترة شهدت إرتفاع معدل الإصابات بالفيروس لافتا إلى أن المحافظة لم تتوقف عن استقبال الشكاوى فى تلك الفترة من خلال وسائل التواصل المختلفة مثل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والصفحة الرسمية للمحافظة، أو عبر الفاكس ، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر قاعدة من المواطنين أصحاب الشكاوى والطلبات لتقديمها للمسئولين ، موضحا  أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين ،والرد عليها في إطار من الشفافية، مشددا على قيادات الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين والحل العاجل والفوري لمشاكلهم . 

وكان قد اعلن محافظ قنا، أن إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا  قافلتين طبيتين مجانيتين لأهالى قريتى أولاد عمرو التابعه لمركز قنا ، والحاج سلام التابعه لمركز فرشوط  فى إطار مبادرة "حياة كريمة" للإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية والتى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.
أوضح محافظ قنا أن القافلتين نجحتا فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٢٣٦١ مواطن ؛ بواقع ١٢٣٥ مواطن بقرية أولاد عمرو ، و ١١٢٦ مواطن بقرية الحاج سلام ، وذلك فى ٩ تخصصات طبية ؛ بواقع " ٥٩٩ حالة طب أطفال ، ٤٣٤ حالة أمراض باطنة ، ٤٣١ أمراض جلدية ، ٢٧٢ عظام ، ١٩٦ حالة رمد ،  ١٣٢ تنظيم الأسرة ، ١١٨ جراحة ، ٩٨ أمراض النساء والتوليد ، ٧١ أسنان " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ١٩٨ حالة ، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

و من جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا أنه إلى جانب ما تقدمه القوافل الطبية من خدمات طبية، وخدمات الأشعة ،والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية ،وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة ، مضيفا أن هذه القوافل تقوم أيضا بتقديم خدمات التوعية حيث جرى عقد ٤ ندوات لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية ، و ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما ١٦٢ مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الإجتماعي .

مختلفة وذلك معدل لدي نائب شكاوى حلو اقبال رسمية تنفيذي مشاكل

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

«على طريقة ريا وسكينة».. تفاصيل العثور على جثة مسن مدفونة داخل منزله

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 القليوبية

طليقة تميم يونس تكشف عن تعرضها للاغتصاب الزوجي.. والمطرب يعلّق (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

د.كريمة الحفناوى

قمة مجموعة السبع الصناعية

محمد عبدالعزيز

اكفروا بشيوخكم وتمسكوا بدينكم

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

ثروت الخرباوي

رجائى عطية وحكاياته بين الحقيقة والخيال

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «٥-5»

ماجد حبته

صداع الحد الأقصى للأجور

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف يكتب: معارك بينيت

شكرى يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة الحيلولة دون تصعيد التوتر مع فلسطين

الاحتلال يقتحم الأقصى ويطلق الرصاص صوب المصلين