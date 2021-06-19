مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث مروري بمحافظة كفر الشيخ

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 4 أخرين في حادث إنقلاب سيارة نصف نقل، اليوم السبت، على طريق " بلطيم - برج البرلس" بمحافظة كفر الشيخ ، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث لإسعاف المصابين وتم نقلهم جميعا لمستشفى برج البرلس المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الإسعافات الأولية لهم.

حيث تلقى الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق الإسعاف بكفر الشيخ، إخطارا بوقوع حادث مروري على طريق بلطيم برج البرلس أسفر عن وفاة شخصين وهما "محمد مرسي" و "حازم أبو النجا" مقيمان ببرج البرلس وتم وضع جثتيهما بمشرحة مستشفى برج البرلس المركزي .

فيما أصيب كلا من : أماني صابر حتاته ، تهاني عبد السلام، أحمد وهيب ، محمد حجازي بإصابات متفرقة مابين كدمات وسحجات وكسور ، وجميعهم مقيمون ببرج البرلس وتم نقلهم جميعا بواسطة سيارات الإسعاف لمستشفى برج البرلس المركزي لتلقي العلاج اللازم، إذ قامت المستشفى برفع حالة الطوارئ لاستقبال المصابين وإجراء اللازم لهم.

ومؤخرا ، فقد شهدت قرى محافظة كفر الشيخ حادثين أحدهما مروري والآخر سقوط شخصين أثناء عملهما، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام ومستشفى البرلس، لتلقي العلاج اللازم.



البداية عندما تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بكفرالشيخ، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى أعلى كوبرى الرغامة، وتم نقل المصابين لمستشفى البرلس، لتلقي العلاج اللازم .



كما أصيب شاب 24 سنة، من القليوبية، بجرح بالرأس، وآخر 45 سنة، من الجيزة، لسقوطهم من علو أثناء عملهم، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام ، لتلقى العلاج اللازم .

فيما عملت المحافظة مؤخرا على تكثيف عمليات رصف الطرق وخاصة الرئيسية من أجل تحسين البنى التحتية.