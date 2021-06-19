السبت 19 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث مروري بمحافظة كفر الشيخ

حادث
حادث

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 4 أخرين في حادث إنقلاب سيارة نصف نقل، اليوم السبت،  على طريق " بلطيم - برج البرلس" بمحافظة كفر الشيخ ، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث لإسعاف المصابين وتم نقلهم جميعا لمستشفى برج البرلس المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الإسعافات الأولية لهم.

حيث تلقى الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق الإسعاف بكفر الشيخ، إخطارا بوقوع حادث مروري على طريق بلطيم برج البرلس أسفر عن وفاة شخصين وهما "محمد مرسي" و "حازم أبو النجا" مقيمان ببرج البرلس وتم وضع جثتيهما بمشرحة مستشفى برج البرلس المركزي .

فيما أصيب كلا من : أماني صابر حتاته ، تهاني عبد السلام، أحمد وهيب ، محمد حجازي بإصابات متفرقة مابين كدمات وسحجات وكسور ، وجميعهم مقيمون ببرج البرلس وتم نقلهم جميعا بواسطة سيارات الإسعاف لمستشفى برج البرلس المركزي لتلقي العلاج اللازم، إذ قامت المستشفى برفع حالة الطوارئ لاستقبال المصابين وإجراء اللازم لهم.

ومؤخرا ، فقد شهدت قرى محافظة كفر الشيخ حادثين أحدهما مروري والآخر سقوط شخصين أثناء عملهما، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص  بإصابات متفرقة وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام ومستشفى البرلس، لتلقي العلاج اللازم.

البداية عندما تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بكفرالشيخ، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى أعلى كوبرى الرغامة، وتم نقل المصابين لمستشفى البرلس، لتلقي العلاج اللازم .

كما أصيب شاب 24 سنة، من القليوبية، بجرح بالرأس، وآخر 45 سنة، من الجيزة، لسقوطهم من علو أثناء عملهم، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام ، لتلقى العلاج اللازم .

فيما عملت المحافظة مؤخرا على تكثيف عمليات رصف الطرق وخاصة الرئيسية من أجل تحسين البنى التحتية.

اصابة مصرع بلطيم سيارة علاج البرلس

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

«على طريقة ريا وسكينة».. تفاصيل العثور على جثة مسن مدفونة داخل منزله

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 القليوبية

طليقة تميم يونس تكشف عن تعرضها للاغتصاب الزوجي.. والمطرب يعلّق (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

د.كريمة الحفناوى

قمة مجموعة السبع الصناعية

محمد عبدالعزيز

اكفروا بشيوخكم وتمسكوا بدينكم

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

ثروت الخرباوي

رجائى عطية وحكاياته بين الحقيقة والخيال

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «٥-5»

ماجد حبته

صداع الحد الأقصى للأجور

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف يكتب: معارك بينيت

شكرى يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة الحيلولة دون تصعيد التوتر مع فلسطين

الاحتلال يقتحم الأقصى ويطلق الرصاص صوب المصلين