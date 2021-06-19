فحص 60 ألف سيدة في المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين بالدقهلية

أعلن الدكتورسعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن فحص 60 ألف سيدة منذ انطلاق مبادرة العناية بصحة الأم والجنين وهي إحدى مبادرات 100 مليون صحة وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر للأم الحامل عن إحدى ثلاث إصابات خطيرة تنتقل للجنين وتسبب أعراض خطيرة وهي التهاب الكبدي B ومرض نقص المناعة البشري ومرض الزهري بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناتجة عن تلك الأمراض.

وأوضح مكى إن المبادرة تشمل "إجراء فحص إكلينيكي" لتقييم الحالة العامة للسيدات الحوامل مافوق 18 سنة وحالةالجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل طبقا للبروتوكول المطبق من رعاية الامومة والطفولة لمتابعة الحوامل من خلال فريق طبي مدرب مع الحفاظ على خصوصية وسرية البيانات.

كما اوضح انه يتم تقديم الخدمة من خلال 350 وحدة ومركز طب اسرة بالمحافظة.

ودعى مكي جميع السيدات الحوامل بضرورة التوجه إلى الوحدات المعنية بالمبادرة للاطمئنان على صحتهم وحماية الجنين واوضح أنه في حالة ثبوت إصابة الأم يتم الإحالة مباشرة على المستشفى المخصصة لتلقي بروتوكول العلاج اللازم.

وكانالدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أعلن عن نجاح فريق طبي بقسم الحضانات والأطفال المبتسرين بمستشفى شربين المركزي، في إجراء عملية تغيير دم كامل لطفل مبتسر عمره 3 أيام، مصاب بارتفاع قياسي غير مسبوق في نسبة الصفراء في الدم حيث بلغت النسبة الكلية 37، واستغرقت عملية تغيير دم الطفل حوالي ثلاث ساعات.

وأوضح أن الفريق الطبي المكون من الدكتور فوزى إبراهيم عطا الله رئيس قسم الحضانات، والدكتور سعد عزت استشاري المبتسرين بالمستشفى ، والدكتور أحمد أنيس البنا أخصائي المبتسرين بالمستشفى، والفريق المعاون من هيئة التمريض، بذلوا أقصى ما فى جهدهم من أجل إنقاذ الطفل، مشيرا إلى خروج الطفل بصحبة أبويه سليما معافى بدون أعراض جانبية، فضلا عن متابعته الدائمة لحالته الصحية أولا بأول.

- تجهيز وحدة عناية للكلى في المنصورة العام الجديد

في سياق آخر تفقد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عناية الكلى الجديدة بمستشفى المنصورة العام الجديد (الدولي) تمهيدًا لافتتاحها الأيام المقبلة، وهي من الخدمات الجديدة التي ستضاف لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين بمحافظة الدقهلية، وتعتبر أول عناية تخدم مرضى الكلى في وزارة الصحة على مستوى الجمهورية، حيث استقبلت العناية حوالي 5 أسرة تم تجهيزهم بتكلفة تقدر بحوالي 3 ملايين جنيه.

وشملت الجولة التفقدية بعض أقسام المستشفى، وأعمال التشطيب بقسم الحضانات الجديدة، كما حرص على متابعة سير العمل بمبنى الاستقبال الجديد.

وأعادت إدارة المستشفى هيكلة المبنى من خلال العمل بوتيرة سريعة نتج عنها قرب الانتهاء من عمليات التجديد والتطوير وسرعة الانتهاء من تجهيزات البنية التحتية بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية والقضاء على ظاهرة التكدس والازدحام.

كما تفقد "مكي" غرفة عمليات الطوارئ الجاري إعادة تفعيلها وتجهيزها بأحدث التجهيزات، تمهيدًا لعودتها للعمل، وذلك تبرعًا من المجتمع المدني، وكذلك تفقد غرفة الثلاجة المركزية للصيدلية، والتي تم إنشاؤها بحوالي 110 ألف جنيه، وتفقد منطقة ألعاب الأطفال بقسم الأطفال.

وكان وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، شهد تطعيم عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وعدد من المراقبين والمشاركين في أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وذلك في مبنى كلية الطب، في إطار تدشين فعاليات تلقي جرعات فيروس كورونا للمشاركين في أعمال المراقبة على الامتحانات.