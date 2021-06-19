رئيس حي الأسمرات: تسليم 1700 وحدة لأهالي بطن البقرة

قال رئيس حي الأسمرات حسن الغندور، إن آخر الأسر التي سيتم تسكينها بمدينة الأسمرات من أهالي بطن البقرة الأحد المقبل.

وأوضح الغندور في تصريحات لـ"الدستور"، أن تسلم 1700 أسرة حتى الآن وحداتهم بمدينة الأسمرات مجهزة بالأثاث المنزلي ومعدة للحياة بها.

وأشار رئيس حي الأسمرات إلى أن محافظة القاهرة تواصل تسليمها الوحدات لأسر بطن البقرة المستحقة.

كان أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أنه تم إزالة أكثر من 90% من المساكن العشوائية بمنطقة بطن البقرة حيث تم إزالة 591 عقار عشوائي حتى الآن من إجمالي 730 عقار بالمنطقة، فيما تم إخلاء وتسكين 1721 أسرة تم نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الاسمرات.

وأضاف محافظ القاهرة أن منطقة بطن البقرة كانت من أصعب المناطق العشوائية، وكان إزالتها حلم استطاعت الدولة أن تحققه، مشيرًا إلى أن أعمال الإزالة تهدف إلى تغيير حياة 2000 أسرة إلى الأفضل، إلى جانب تنفيذ خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل إليها المواطنون مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم (وحدات صحية- مركز شباب- مدارس).

وتفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمهندسة نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية واللواء خالد شحاتة رئيس حي مصر القديمة، مواقع الإزالات للمناطق العشوائية بنطاق حي مصر القديمة والوقوف على نسب تنفيذ الإزالة للانتهاء منها وتشمل هذه المناطق “بطن البقرة-إسطبل عنتر- الجبخانه”.

وأشار رئيس حي مصر القديمة في بيان له إلى أن ألاعمال تأتي في سياق تنفيذً توجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات وتوفير سكن لائق وآمن لقاطنيها كما يأتي ذلك فى إطار خطة الدولة للتطوير الشامل لمناطق العشوائيات وإعادة الشكل الحضارى لهذه المناطق التاريخية.