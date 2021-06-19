السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

16 مليار جنيه حصيلة أقساط شركات التأمين خلال 4 أشهر بمعدل نمو 28.2%

شركات التأمين
شركات التأمين

حققت شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية محفظة أقساط بقيمة 16.05 مليار جنيه خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 12.51 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2020، بمعدل نمو 28.2%.

وأظهرت التقارير الشهرية للهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط نشاط التأمين التجاري بلغت حوالي 14.73 مليار جنيه بنهاية إبريل 2021، مقابل 10.25 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بمعدل نمو 43.7%.

بينما تراجعت أقساط التأمين التكافلي بالسوق بنحو 41.9% لتسجل 1.31 مليار جنيه بنهاية إبريل 2021، مقابل 2.25 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي

%1 تراجعاً في أقساط شركات تأمينات الحياة
وحول مؤشرات القطاع وفقاً لنوع التأمين فقد بلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الـ4 أشهر الأولى من 2021 حوالي 7.3 مليار جنيه؛ مقابل 5.16 مليار جنيه بنهاية إبريل 2020، بمعدل نمو 69.6%.

بينما إنخفضت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنحو 1% لتصل إلى 8.74 مليار جنيه بنهاية إبريل 2020، مقابل 7.37 مليار جنيه خلال الـ4 أشهر الأولى من 2020.

وحول أداء نشاط التأمين خلال شهر إبريل 2021، فقد بلغت إجمالي أقساط السوق خلال تلك الفترة حوالي 4 مليارات جنيه، مقابل 3.08 مليار جنيه خلال إبريل 2020، بمعدل نمو 30.2%.

وإرتفعت قيمة الأقساط المحصلة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال إبريل 2021 بنحو 93.3% لتبلغ حوالي 1.97 مليار جنيه؛ مقابل 1.019 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة بنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 2.046 مليار جنيه خلال إبريل الماضي، مقابل 2.06 مليار جنيه خلال إبريل 2020، بمعدل تراجع 1%.

وحققت شركات التأمين التجاري أقساط بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال إبريل 2021، مقابل 2.5 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من 2020، بمعدل نمو 48.4%.

بينما تراجعت أقساط نشاط التأمين التكافلي خلال إبريل الماضي بنحو 47.6% لتسجل 306.8 مليون جنيه، مقابل 585.5 مليون جنيه أقساط محققة خلال إبريل 2020.

 

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