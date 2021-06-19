فراس الأحمدي يشارك «أفكار ملونة» في معرض القاهرة الدولي للكتاب

يشارك الكاتب العراقي فراس الأحمدي في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 والمزمع انطلاقه نهاية الشهر الجاري، بكتابه الذي أخرجه أدبيا الروائي العراقي هيثم والي نافل، والصادر عن دار المتنبي للنشر في ألمانيا، تحت عنوان "أفكار ملونة بين الأسود والأبيض".

وعن تجربة تأسيس دار نشر عربية في ألمانيا، قال مؤسسها ومديرها هيثم نافل والي لــ"الدستور": “الإبداع الأدبي والثقافي والفني جزء من منظومة الإبداع الإنساني التي لا تراها محددة بمكان أو زمان، فهي عابرة لحدود الأشخاص والمدن والشعوب بذلك القدر الذي تحمله من أفكار وأخبار وعصارة لتجارب العقول، ومما يضيف إلى مساحة الانتشار عبر الأفق هو ذلك الطيف من الألوان التي تحمله مخاطبة وملامسة لمشاعر وأذهان الذين يبحثون عن شغف الاطلاع”.

وتابع "نافل": “هذا الفكر المنفتح على الأدب الشرقي والغربي الذي تؤمن به دار المتنبي، يرى ضرورة نشر وإيصال هذا النتاج للقاريء الذي يحترم الآخر شكلا ومضمونا، ما شجع المهندس والمصور الفوتوغرافي العراقي فراس الأحمدي والمغترب في ألمانيا منذ عقدين من الزمن، إلى الشروع وبتشجيع ودعم الدار لكتابة سيرته الذاتية - أفكار ملونة بين الأسود والأبيض - في رحلة بين الشرق والغرب نحو الإبداع يروي فيها خلاصة تجربته التي عاشها بحلوها ومرها”.

ومما جاء في مقدمة كتاب "أفكار ملونة بين الأسود والأبيض" يقول الكاتب فراس الأحمدي: "أسود، أبيض، ألوان وتدرجاتها، نِقَاط، خطوط ومنحنيات، أحجام ومساحات، أبعاد وزوايا، مشاعر وأحاسيس تتغير مع الوقت، وعيون ترى، وعقل يدرك، وقلب ينبض كي نحيا، وذهن يستشعر بكل صغيرة وكبيرة عن طريق الحواس. تلك الأدوات للتواصل البشري مع المحيط. هكذا رأيت الدنيا باختصار، ليس من خلال عيني الصغيرتين فحسب، وإنما بكل ما اختزنته ذاكرتي من تجاربي على مدى عقود من الزمن وتجارب الآخرين التي اطلعت عليها.

- هل خلقت العينين لترى الأبيض والأسود بتدرجاتهما فقط؟ أو لترى طيفا كبيرا من الألوان أيضا؟

- لماذا أنظر بها إلى الأبيض والأسود فقط؟

- هل الألوان طاقات؟ و ما الذي أحب أن يكون منها داخلي وحولي؟

- ما الذي أحب رؤيته؟ و من أي زاوية؟

- هل السعادة في تدريب و تمرين الحواس على استقبال ما أحب؟ أم تركها تنقل ما يصلها والاكتفاء بالسيطرة على المشاعر؟

أسئلة شغلتني لسنوات أكتب لكم أجوبتي عنها على صفحات هذا الكتاب، بعفوية تلقائية ورمزية مقصودة، عبر رحلة مع الزمن امتدت مابين العراق وألمانيا، وتجربتي لإكتشاف رؤية جديدة اعتمدتها في حياتي، تملئها الإيجابية والأهداف الطموحة، والمليئة بالأمل رغم كل الصعوبات، التحديات والعراقيل التي جعلتني أجرب حياة لم أكن أتوقع أن أصادفها يوماً. كانت جديدة لم أألفها، ورغم طولها وصعوبتها بل مرارتها حتى خال لي في يوم أننا في سجن مفتوح بحركات مقيدة تشبه حركات الأسير وهو في قبضة الخَصْم؛ إلا إنني استفدت منها، وهذا ما جعلني أفض بكارة الأوراق البيضاء وألطخها بحبر قلمي كي أسجل فيها ما كان قلبي يشعر به، وضميري يدلني عليه عبر سنوات الإغتراب وتنوع الثقافات والأفكار".

وقد قام الأديب هيثم نافل والي بإخراج الكتاب أدبيا لحرصه العالي على أن تكون هذه الأفكار الملونة ذات قيمة بلاغية ومؤثرة بمستوى عمق محتواها الإنساني والثقافي، فهو استحقاق المتلقي علينا.

هذا وقد خصص الكاتب جزء من الكتاب لصوره الفوتوغرافية التي تلخص أفكار الكتاب الملونة، وبعض من صور مشاريعه الفنية والإعلامية لمشاهير من العالم العربي والغربي ضمن تغطياته الصحفية وأعماله الفنية بعضها تنشر حصريا ولأول مرة؛ مثل الممثل العالمي أرنولد شوارتزنيجر، المطربة العالمية ميريل ماثيو، الموسيقار ياني، القيصر كاظم الساهر، الفنان راغب علامة، تامر حسني، المنشد العالمي سامي يوسف، ماهر زين، المطربة، نانسي عجرم، شرين، إليسا، نجوى كرم، هيفاء وهبي وغيرهم الكثير.