السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعليم بنى سويف يرصد مخالفات أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أعلنت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، اليوم السبت، أنه تم إخطار غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس إحدى اللجان والذي خالف قرارات الوزارة والإجراءات المتفق عليها.

وذلك بعد أن تبين أن اللجنة بها 20 طالباً، وأن ورق الأسئلة لم يتم ختمها قبل تسليمه للطلاب الأمر الذي تداركه واتخاذ الإجراء القانوني بشأنه.

وتابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير أعمال الامتحان النظري للدور الأول لطلاب الدبلومات الفنية (3 و 5 سنوات) والتي بدأت اليوم السبت، وتختتم في الأول من شهر يوليو المقبل،وسط إجراءات مكثفة نظرا للظروف الاستثنائية المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا والتي كان قد سبقها الامتحان العملي منذ 5 يونية الجاري،وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 28 ألف و203 طالباً وطالبة موزعين على 125 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

واطمأن المحافظ، من خلال تواصله مع وكيلة الوزارة سهام يوسف،التي تفقدت صباح اليوم عددًا من لجان الامتحانات ببعض المدارس الفنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول والخروج للجان ،وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب، وارتدائها ،والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة وهو 14 طالباً ، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.

وشدد محافظ بنى سويف بتكثيف المتابعة الميدانية على مقرات اللجان بالإدارات التعليمية،والتشديد على تطبيق كافة الإجراءات القانونية ضد أية حالات غش يتم ضبطها، مع ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الوحدة المحلية والجهات المعنية ،وتعميم تلك التوجيهات على كل اللجان،مع متابعة تنفيذها،ورصد أية مخالفات أولاً بأول لسرعة تلافيها.

بني سويف مدارس وكيل وزارة التربية والتعليم فيروس كورونا الدبلومات الفنية التربية والتعليم

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