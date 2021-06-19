«الآنسة فرح» في ستوديوهات «أمواج» لتصوير الجزء الرابع

يواصل طاقم عمل مسلسل "الآنسة فرح"، الذي يقوم ببطولته الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد والفنانة رانيا يوسف وتامر فرج وعدد كبير من النجوم، تصوير مشاهد الجزء الرابع من المسلسل بعد أن تم الانتهاء من ما يقرب من أسبوعين تصوير، حيث يتواجد الطاقم حاليا في ستوديوهات أمواج.

تصوير الجزء الرابع من الآنسة فرح

ويتواجد طاقم العمل صباح اليوم باستوديوهات أمواج بالجيزة على طريق سقارة من أجل تصوير مجموعة من المشاهد الداخلية والخارجية بتواجد عدد من الفنانين منهم الفنان تامر فرج الذي يقدم شخصية ماجد الألفي وهي شخصية مختلفة تميل للطابع الكوميدي التي أحبها الجمهور على مدار الأجزاء الثلاثة الماضية.

والجزء الرابع من مسلسل الآنسة فرح يستأنف أحداث الأجزاء الماضية بعدما استطاعت الشرطة أخيرًا القبض على عاصي الغول وميريام، بعدما أدعى شادي أنه مريض بالسرطان، لتتجدد الأحداث وسط حالة من التشويق؛ حيث يجبرها على العودة إلى الفندق، وقررت ميريم الاعتراف بكل شيء للشرطة ولكن تحت شرط واحد فقط، وهو تعيين حراسة شخصية على سجنها للأبد، حتى تتجنب ما حدث لجيهان ويتم قتلها في السجن.

الجزء الرابع من مسلسل الآنسة فرح تم تصويره من أجل عرضه على منصة "شاهد vip"، وشهد عرض الجزء الثالث من الآنسة فرح على منصة "شاهد vip"، وقنوات MBC ردود فعل مميزة حيث، يستكمل الجزء الرابع من المسلسل أحداثه بعد إنجاب فرح طفلها الأول بسبب حقن مجهري خاطئ، كما يكشف المسلسل الجديد الأسرار التي تقع خلف الفندق الذي يديره شادي، خاصة بعد محاولات طارق للإيقاع به بسبب زواجه بخطيبته السابقة، كما ظهر أن التلقيح الصناعي لم يخص شادي على الإطلاق.

ويشارك في بطولة الجزء الرابع من مسلسل الآنسة فرح كلا من الفنانة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، والفنان الشاب أحمد مجدي، والفنان محمد كيلاني، والفنان تامر فرج، والفنانة عارفة عبد الرسول، والفنانة الشابة مريم الخشت، والفنانة هبة عبد العزيز والفنانة الشابة جيلان علاء، والمسلسل الجديد من إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.