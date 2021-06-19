السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة دمياط برقم الجلوس على الدستور

طلاب
طلاب

حصلت «الدستور» على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة دمياط، ويمكن لطلاب الصف الثالث الاعدادي الاستعلام عنها الآن برقم الجلوس فقط للحصول على تفاصيل النتيجة كاملة، حيث اعتمدت صباح اليوم الدكتورة منال عوض نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020-2021، وبلغت نسبة النجاح 80.30%، وكان إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية في المحافظة 28098 طالب وطالبة، وحضر منهم امتحانات نهاية العام 27828، وحقق النجاح 22347، وللمزيد من التفاصيل عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة دمياط (اضغط هنا).

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة دمياط على الدستور برقم الجلوس

  1. الدخول على الرابط المخصص لنتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة دمياط على جريدة الدستور (من هنا)
  2. كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب
  3. كتابة الكود الموضح بالصورة
  4. اضغط على (بحث)

كانت الدستور قد حصلت على نتيجة الشهادة الإعدادية فى المحافظات (السويس - بني سويف - كفر الشيخ)

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 أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة دمياط

رابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي فى جميع المحافظات


روابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات

 

اسم المحافظةحالة النتيجة اسم الموقعالرابط
القاهرةظهرتبوابة نتائج التعليم الأساسيمن هنا
الجيزةظهرتمديرية التربية والتعليم بالجيزةمن هنا
الإسكندريةظهرترابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندريةمن هنا
دمياطظهرتحصريا على موقع جريدة الدستورمن هنا
بني سويفظهرتحصريا على موقع الدستورمن هنا
السويسظهرتحصريًا على موقع الدستورمن هنا
كفر الشيخظهرت حصريًا على موقع الدستورمن هنا
أسوانظهرتموقع مديرية التربية والتعليم بأسوانمن هنا
الاسماعلية ظهرتمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعليةمن هنا
الغربيةلم تظهر بعدالبوابة الإلكترونية لمحافظة الغربيةمن هنا
مطروحلم تظهر بعدالبوابة الإلكترونية لمحافظة مطروحمن هنا
الوادي الجديدلم تظهر بعدالبوابة الإلكترونية لمحافظة الوادي الجديدمن هنا
الدقهليةلم تظهر بعدموقع مديرية التربية والتعليم بالدقهليةمن هنا
سوهاجلم تظهر بعدموقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج من هنا
الشرقيةلم تظهر بعدموقع مديرية التربية والتعليم بالشرقيةمن هنا
أسيوطلم تظهر بعدموقع مديرية التربية والتعليم بأسيوط من هنا
جنوب سيناءظهرتمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء من هنا

استعرضنا لكم فى هذا التقرير تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة دمياط حيث يمكن الحصول عليها على موقع جريده الدستور بكتابة رقم الجلوس فقط، مع خالص التمنيات لطلاب الشهادة الإعدادية بالنجاح.

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وائل لطفي

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