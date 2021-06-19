نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة دمياط برقم الجلوس على الدستور
حصلت «الدستور» على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة دمياط، ويمكن لطلاب الصف الثالث الاعدادي الاستعلام عنها الآن برقم الجلوس فقط للحصول على تفاصيل النتيجة كاملة، حيث اعتمدت صباح اليوم الدكتورة منال عوض نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020-2021، وبلغت نسبة النجاح 80.30%، وكان إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية في المحافظة 28098 طالب وطالبة، وحضر منهم امتحانات نهاية العام 27828، وحقق النجاح 22347، وللمزيد من التفاصيل عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة دمياط (اضغط هنا).
خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة دمياط على الدستور برقم الجلوس
- الدخول على الرابط المخصص لنتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة دمياط على جريدة الدستور (من هنا)
- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب
- كتابة الكود الموضح بالصورة
- اضغط على (بحث)
كانت الدستور قد حصلت على نتيجة الشهادة الإعدادية فى المحافظات (السويس - بني سويف - كفر الشيخ)
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أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة دمياط
رابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي فى جميع المحافظات
روابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات
|اسم المحافظة
|حالة النتيجة
|اسم الموقع
|الرابط
|القاهرة
|ظهرت
|بوابة نتائج التعليم الأساسي
|من هنا
|الجيزة
|ظهرت
|مديرية التربية والتعليم بالجيزة
|من هنا
|الإسكندرية
|ظهرت
|رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية
|من هنا
|دمياط
|ظهرت
|حصريا على موقع جريدة الدستور
|من هنا
|بني سويف
|ظهرت
|حصريا على موقع الدستور
|من هنا
|السويس
|ظهرت
|حصريًا على موقع الدستور
|من هنا
|كفر الشيخ
|ظهرت
|حصريًا على موقع الدستور
|من هنا
|أسوان
|ظهرت
|موقع مديرية التربية والتعليم بأسوان
|من هنا
|الاسماعلية
|ظهرت
|مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعلية
|من هنا
|الغربية
|لم تظهر بعد
|البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية
|من هنا
|مطروح
|لم تظهر بعد
|البوابة الإلكترونية لمحافظة مطروح
|من هنا
|الوادي الجديد
|لم تظهر بعد
|البوابة الإلكترونية لمحافظة الوادي الجديد
|من هنا
|الدقهلية
|لم تظهر بعد
|موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية
|من هنا
|سوهاج
|لم تظهر بعد
|موقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج
|من هنا
|الشرقية
|لم تظهر بعد
|موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية
|من هنا
|أسيوط
|لم تظهر بعد
|موقع مديرية التربية والتعليم بأسيوط
|من هنا
|جنوب سيناء
|ظهرت
|مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء
|من هنا
استعرضنا لكم فى هذا التقرير تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة دمياط حيث يمكن الحصول عليها على موقع جريده الدستور بكتابة رقم الجلوس فقط، مع خالص التمنيات لطلاب الشهادة الإعدادية بالنجاح.