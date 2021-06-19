نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة دمياط برقم الجلوس على الدستور

حصلت «الدستور» على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة دمياط، ويمكن لطلاب الصف الثالث الاعدادي الاستعلام عنها الآن برقم الجلوس فقط للحصول على تفاصيل النتيجة كاملة، حيث اعتمدت صباح اليوم الدكتورة منال عوض نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020-2021، وبلغت نسبة النجاح 80.30%، وكان إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية في المحافظة 28098 طالب وطالبة، وحضر منهم امتحانات نهاية العام 27828، وحقق النجاح 22347، وللمزيد من التفاصيل عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة دمياط (اضغط هنا).

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة دمياط على الدستور برقم الجلوس

الدخول على الرابط المخصص لنتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة دمياط على جريدة الدستور (من هنا) كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب كتابة الكود الموضح بالصورة اضغط على (بحث)

كانت الدستور قد حصلت على نتيجة الشهادة الإعدادية فى المحافظات (السويس - بني سويف - كفر الشيخ)

يهمك أيضًا..

أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة دمياط

رابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي فى جميع المحافظات



روابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات

استعرضنا لكم فى هذا التقرير تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة دمياط حيث يمكن الحصول عليها على موقع جريده الدستور بكتابة رقم الجلوس فقط، مع خالص التمنيات لطلاب الشهادة الإعدادية بالنجاح.