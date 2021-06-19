محافظ الفيوم يتابع مشروعات الزراعة واستصلاح الأراضي والري الحديث

محافظ الفيوم يتابع مشروعات الزراعة واستصلاح الأراضي والري الحديث
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آخر المستجدات بمشروعات الزراعة واستصلاح الأراضي والري الحديث، للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال، والخطط المستقبلية للتطوير.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، ومتدربة البرنامج الرئاسي EPLP.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول آخر المستجدات بمشروعات استصلاح الأراضي، ومساحات أراضي المحاصيل الحقلية والبساتين "الحدائق"، وأنواع الزراعات التعاقدية، إضافة لاستعراض مشروعات الري الحديث وتبطين المجاري المائي، وما تم تنفيذه من أعمال بهذا الشأن.
وأكد محافظ الفيوم على أن استخدام الميكنة الزراعية الحديثة تساعد في تيسير الأمور على الفلاحين، وكذا اتباع الاساليب العلمية في الزراعة يعمل على زيادة المحصول وجودته، مشدداً على الزراعات التى تخدم مجمعات التصنيع الزراعي، لافتاً إلى أن مشروعات الري الحديث وتبطين المجاري المائية تعمل على الحفاظ على مياه الري ومنع تسربها، فضلاً عن الحفاظ على جودة التربة.
وأشار محافظ الفيوم إلى أهمية توعية الفلاحين بنظم الري الحديث وفوائده التى تتمثل في عائد اقتصادي مرتفع من خلال الزيادة المحصولية للفدان والحفاظ على التربة، مع الأخذ في الاعتبار كل تدابير للحفاظ على مياه الري، والعمل على تكثيف حملات رفع التعديات على المجاري المائية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
وفي السياق نفسه، أوضح وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، أنه تم تحويل ما يقرب من 9 ألاف فدان للري الحديث " تنقيط ـ رش" بشتى زمامات محافظة الفيوم، كما يجرى التجهيز لعقد عدد من الندوات التوعوية للمواطنين لتعريفهم بأهمية وفوائد نظم الري الحديث.
وأضاف وكيل وزارة الموارد المائية، بأن المديرية تعمل من خلال خطة منظمة لتبطين الترع بمختلف زمامات المحافظة، موضحاً أنه تم الانتهاء من تأهيل وتبطين ترعة قوته بطول 1,9 كم وتخدم 4247 فداناً، وجاري العمل بترعة فرج الله القبلي بطول 1,87 كم وتخدم 1054 فدناً، وترعة قصر الجبالي العالي بطول 2,3 كم وتخدم 1740 فدان، وترعة الجرجبة بطول 6 كم وتخدم 3590 فداناً، و بحر الجرجبه بطول 6,95 كم ويخدم 3981 فداناً، وجنابيات بحر الجرجبة بطول 21,8 كم وتخدم 10123 فداناً، وبحر اللحف بطول 6,94 كم ويخدم 2459 فداناً، وخليج سليمان دسوقي بطول 7,74 كم وتخدم 2674 فداناً، وبحر مطرطارس الشرقي بطول 5 كم ويخدم 2196 فداناً، ومسقة خطاب بطول 1,125 كم وتخدم 358 فداناً، وخليج امتداد كفر عميرة بطول 1,45 كم وتخدم 428 فداناً، وخليج كفر عميرة بطول 1,6 كم وتخدم 948 فداناً، وترعة العيوج بطول 3,5 كم وتخدم 1241 فداناً، وبحر الزربي الغربي بطول 3,55 كم ويخدم 1997 فداناً، وخليج العالي الكبير بطول 2,5 كم وتخدم 1781 فداناً، وخليج المنصل بطول 0,97 كم وتخدم 364 فداناً، وخليج الروبيات بطول 4,75 كم وتخدم 1882 فداناً، وامتداد خليج الفلاحة بطول 0,62 كم وتخدم 579 فداناً، وخليج المناشي بطول 2,69 كم وتخدم 810 فداناً، وخليج الإصلاح بطول 1,11 كم وتخدم 813 فداناً، وخليج الخمسين من الفم حتى 2,1 كم وتخدم 1456 فدان.
ومن جهته، أوضح وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، أن إجمالي المساحات الزراعية بمحافظة الفيوم يبلغ 396 ألف 398 فداناً، تم تحويل 43 ألف و418 فداناً للري الحديث، بواقع 828 فداناً بمركز الفيوم، و801 فداناً بمركز سنورس، و14 ألف و628 فداناً بمركز طامية، و13 ألف و64 فداناً بمركز إطسا، و14 ألف و97 فداناً بمركز يوسف الصديق، مضيفاً أنه جاري تحويل بعض المساحات إلى الري الحديث بالتعاون مع البنك الزراعي بواقع 490 فداناً و12 قيراطاً بمركز يوسف الصديق، لعدد 112 مستفيد، ومساحة 110 فداناً بمنطقة كوم أوشيم لعدد 11 مستفيد، كما تم تجهيز 16 ألف فدان على ترعة قوته، 2600 فدان بمنطقة كوم أوشيم لريها بالطرق الحديثة.