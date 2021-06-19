عادل أديب يطلق كتابيه «أحلامي وقلوب الضالين في طوائف الحشاشين» بحضور نجوم الفن

يحتفل المخرج عادل أديب، مساء اليوم بالمركز الكاثوليكي للسينما، بإطلاق كتابيه "أحلامي وقلوب الضالين في طوائف الحشاشين، بقاعة النيل بوجود فني وأسري كبير يستمر الحفل من السادسة وحتى التاسعة مساء، حيث يعبر المخرج عادل إديب في كتابيه عن أحلامه في شكل معالجات وأجزاء درامية، باعتبارهما صرخة واضحة بأن أحدًا لن يستطيع أن يقتل أحلام أي فنان.

ومن المقرر أن يحضر حفل توقيع الكتابين عائلة المخرج ومجموعة قريبة جدًا من أصدقائه في المجال الفني والذين شاركوا معه معظم خطوات حياته ومن الفنانين الذين أكدوا وجودهم الحفل، كلا من الفنانة وفاء عامر والمنتج محمد فوزي والإعلامي يوسف الحسيني والنجمة أنوشكا والفنان أحمد الفيشاوي والفنان محمد رياض والفنانة منال سلامة والفنان شريف سلامة والفنانة داليا مصطفى.

ويعتبر الكتاب الثاني للمخرج عادل أديب "قلوب الضالين في طوائف الحشاشين" هو حلم عادل أديب الأكبر والذي عمل على كتابته منذ أكثر من ٩ أعوام وهو عن أصول الفكر المتطرف والاغتيالات في التيار الإسلامي، كما أن الكتابين بهما مفاجآت عديدة أخرى من معلومات وصور نادرة عن أعماله وتاريخ المخرج وسيرته الذاتية وعائلته تنشر لأول مرة يباعان معًا كفكرة واحدة مقسمة إلى قسمين وقد قام المخرج عادل أديب بذلك لتكون في متناول الأجيال القادمة أملا ويقينا منه في تغيير منطق السوق الإنتاجية في زمن الأجيال القادمة ربما يتم تنفيذها أو ربما تكون مجرد شرارة لأفكار جديدة لكل من يأتي بعده.

وانتهى المخرج عادل أديب من تسجيل كتاب "قلوب الضالين في طوائف الحشاشين" صوتيا؛ ليكون على المنصات الرقمية في نفس التوقيت نزول الكتابين والذى يعتبره أيقونة أعماله وأكبر أحلامه على الإطلاق، حيث استغرق كتابة معالجة أجزائه الأربعة ما يناهز التسع سنوات، وتقوم زوجته النجمة منال سلامة والفنان مفيد عاشور بتسجيل الشريط الصوتي الكامل للكتاب.