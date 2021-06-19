ضبط 5800 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5800) مخالفة مرورية متنوعة، خلال 24ساعة في جميع المحافظات من بينها المخالفات التالية:

(2089) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(179) مخالفة السير بدون تراخيص.

(15) مخالفة الدراجات النارية.

(56) مخالفة موقف عشوائى.

(47) مخالفة لشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وفي سياق منفصل فى إطار حرص وزارة الداخلية والاجهزة المعنية، على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد .

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد (12300) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (12240) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (60) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير (1002) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، و ضبط (256) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1825) أرجيلة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة ، جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين وتم تحرير مخافات