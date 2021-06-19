السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 12300 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

أجهزة وزارة الداخلية
أجهزة وزارة الداخلية

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 12300 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 12240 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 60 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 1002 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، و ضبط (256) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1825) أرجيلة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة ، وجار ستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس كورونا 

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

مجلس الوزراء المواطنين حركة المرور فيروس كورونا انتشار فيروس كورونا كورونا المستجد الكمامات الواقية

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وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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