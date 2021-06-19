5911 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم السبت، تسجيل 5 آلاف و911 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وتشير البيانات إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في ماليزيا إلى 691 ألفا و115 إصابة مؤكدة، من بينها 64 ألفا و544 حالة نشطة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا ستار" الماليزية على موقعها الإلكتروني.



كما سجلت ماليزيا 73 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 4 آلاف و349 حالة.



فيما تعافى من الفيروس خلال نفس الفترة 6 آلاف و918 حالة ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 622 ألفا و244 شخصا.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملا جديدا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.