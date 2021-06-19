«كل المدن أحلام».. كتاب عن رحلات جرجس شكري في أوروبا بمعرض الكتاب

يصدر قريبا، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، عن دار أفاق للنشر، كتاب “كل المدن أحلام، للشاعر جرجس شكري”، هو مجموعة من الكتابات عن رحلات شكري في أوروبا، وفي خلفية الرحلة حكايات عن الكاتب نفسه.

وقال الناشر عن الكتاب في بيان: "حين نبتعد نرى أنفسنا بشكل مختلف تتجلى الحقيقة، نرى المشهد أكثر عمقا، ثمة مشاعر وأفكار تطفو على السطح حين يجد الإنسان نفسه في مكان آخر، وهذا ليس كتاب عن الرحلات أو عن أوروبا، بقدر ما هو رحلة طويلة سافرت فيها إلى نفسي في الماضي والحاضر والمستقبل عبر هذه المدن، فما إن كانت قدماي تطأ أرض المطار وأصعد إلى الطائرة أغوص في أعماقي لا أعرف خوفا او فرحا، أو هربا، ألتصق بي تماما، أسافر بعيدا وكأن الطائرة تتوجه إلى الماضي تسافر بي عبر الزمن قبل أن تعبر المكان".

جرجس شكري مواليد 1967، ناقد مسرحي بمجلة "الإذاعة والتليفزيون"، صدر له "بلا مقابل أسقط أسفل حذائي"، "رجل طيب يكلم نفسه"، "ضرورة الكلب في المسرحية "، "والأيدي عطلة رسمية".

غلاف كتاب كل المدن أحلام

تُرجمت أشعاره إلى الألمانية والإنكليزية والفرنسية والسويدية والهولندية، وصدرت مختارات بالألمانية من الدواوين الثلاثة الأولى في سويسرا عام 2004، وكذلك صدرت ترجمة بالألمانية لديوان "والأيدي عطلة رسمية" في برلين. وفي عام 2017 صدرت الترجمة الألمانية لديوان "تفاحة لا تفهم شيئاً".

ولشكري أيضاً العديد من الإصدارات في النقد المسرحي، وقد حصل كتابه "الخروج بملابس المسرح" على جائزة الدولة التشجيعية عام 2018.

يرى الشاعر جرجس شكري أن الحالة الأدبية والوضع الثقافي جزء من الحالة العامة أو السياق الاجتماعي للمواطن، مضيفا في حوار صحفي: "فنحن نمر بمرحلة فارقة في تاريخ هذا الوطن، فترة تحولات كبرى، ليس في مصر فقط بل في العالم العربي كله، ودون شك لا بد أن تتأثر الثقافة بهذه التحولات، ولك أن تتأمل الذائقة في قراءة الرواية التي تتغير كخطوط الموضة، ففي فترة محدودة يتجه الشباب إلى روايات الرعب، ومن قبل السخرية ومن بعد اتجاهات أخرى وهكذا، فاللحظة التي نعيشها مرتبكة وغير مستقرة، فهي مرحلة انتقالية".