عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش في ديالى بالعراق

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى بالعراق انطلاق عملية أمنية واسعة في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى؛ لملاحقة فلول تنظيم (داعش) الإرهابي.

وذكرت القيادة، في بيان، اليوم السبت، أن الشرطة نفذت عملية أمنية واسعة في قضاء المقدادية شاركت فيها قوة أمنية من قسم شرطة المقدادية ومديرية شؤون الأفواج وقطاعات فوج طوارئ ديالى التاسع وقسم مكافحة المتفجرات والكلاب البوليسية ومفارز قسم الاتصالات و فصيل الجهد الهندسي، لدهم وتفتيش قرى البازول و شاقراق والمناطق المحاذية لنهر مهروت والبساتين المحيطة، لملاحقة خلايا داعش الإرهابية ومنعهم من إيجاد ملاذ آمن في مناطق المحافظة.

وقد اعتقلت قوة من وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، 10 إرهابيين من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان، أن "الإرهابيين كانوا يقومون بتوفير الدعم اللوجستي لعناصر داعش، وعمل البعض منهم كمقاتلين وعناصر إسناد بما يسمى قاطع كركوك"، مشيرة إلى أنه "تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".

تصاعد الصراع بين رئيس الوزراء العراقي والحشد الشعبي

وفي سياق متصل، سلطت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الضوء على تصاعد الصراع بين رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وفصائل الحشد الشعبي يوماً بعد يوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميليشيات، مثل حزب الله والنجباء والعصائب، تريد التخلص نهائياً من أحمد أبورغيف، الضابط الرفيع في مكتب رئيس الحكومة الكاظمي، والذي كُلّف في أغسطس الماضي بإدارة لجنة "الجرائم الاستثنائية" للتحقيق في قضايا فساد.

وتعتبره ميليشيات الحشد أنه المسئول عن اعتقال العديد من قياداتها وتحديدا "قاسم مصلح" القيادي في ميليشيا حشد الأنبار.

ويعتبر مسئولون عراقيون أن حصيلة التحقيقات التي جمعتها لجنة أبورغيف قادت للكشف "عن شبكة واسعة من التحالفات المشبوهة بين زعماء عراقيين وفصائل مسلحة وعصابات الجريمة المنظمة، فضلاً عن موظفين نافذين".

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن تصويب الميليشيات سهامها على أبورغيف يأتي لقناعتها بأنه لن يتوقف عن تنفيذه أوامر قبض تطال مراكز نفوذ شيعية، لكن في المقابل فإن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كافح للصمود أمام هذه الضغوط للحفاظ على ورقة أبورغيف.

ونقلت الصحيفة عن قيادي في الحشد بأن هذه الفصائل غير راضية تماماً عن المناورات والتسويات الإيرانية في الملف العراقي، وأنها تريد المضي في خطوات عملية ضد الكاظمي رغم أن هذا الرأي لا يحظى بإجماع شيعي.

وأكدت أن هذه الميليشيات ستستثمر أزمة مصلح بمزيد من التصعيد لمعاقبة أبورغيف والانتقام عبر تحويل استضافة أبو رغيف في البرلمان إلى استجواب ينتهي بإقالته وحرمانه من العمل في الجهاز العسكري الحكومي.

وكانت قد شهدت منطقة الأعظمية، وسط العاصمة العراقية بغداد، انتشار أمنياً مكثفاً، على خلفية دعوات من متطرفين إلى هدم مسجد ومرقد الإمام أبي حنيفة النعمان، وسط دعوات لتدخل حكومي عاجل.