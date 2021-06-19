بالأسماء.. تعرف على أوائل الشهادة الإعدادية بالشرقية

أعلنت محافظة الشرقية عن أسماء العشر الأوايل للشهادة الإعدادية، حيث أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اتصالاً تليفونياً مع الثلاثة طلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020-2021 لتهنئتهم بالنجاح، معرباً عن اعتزازه بما بذلوه من جهد من أجل الحصول على هذه المراكز المتقدمة.

وقدم المحافظ التهنئة إلى الأوائل على مستوى المحافظة والذي جاء ترتيبهم على النحو التالى :

الطالبة سما صبرى محمد زين العابدين بمدرسة فاقوس الإعدادية بنات التابعة لإدارة فاقوس التعليمية على المركز الأول بمجموع 280 درجة.

الطالب محمد أسامة سيد أحمد عبده بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية على المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

الطالبة مى إبراهيم عبد الرحيم الصادق بمدرسة الفاروق الخاصة التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية على المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

الطالبة مريم هانى مصطفى جوده بمدرسة كرديدة للتعليم الاساسى التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية على المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

الطالبة روان وليد مغاورى بمدرسة أحمد جوده سعد الإعدادية بنات التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية على المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

الطالبة رؤى عبد المنعم صبحى عطية بمدرسة طهرة حميد الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية على المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

الطالبة ألاء محمود شعبان بمدرسة الشهيد إبراهيم أحمد المرسى بشبرا صورة التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية على المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

الطالبة سلمى السيد أحمد أحمد بمدرسة الشهيد محمد إبراهيم الشيخ ( دويدة للتعليم الأساسى ) التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية على المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

الطالبة سلمى عاطف محمد أحمد جاد بمدرسة كفر محمد حسين الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية على المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

الطالبة منه رضا عبد الغفار محمد بمدرسة يحيى نصر محمد عطية الإعدادية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية على المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

الطالبة حنان أسامة محمد العدروس بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية الخاصة التابعة لإدارة فاقوس التعليمية على المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

الطالب أحمد صلاح السيد حسن بمدرسة سنتريس للتعليم الاساسى التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية على المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

أوائل الشهادة الإعدادية بالشرقية

أوائل الشهادة الإعدادية بالشرقية