لفتة إنسانية.. الحماية المدنية تستجيب لاستغاثة سيدة مريضة بمصر القديمة

في لفتة إنسانية، قدمت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة، المساعدة لسيدة مريضة تقيم بمفردها داخل شقتها فى منطقة مصر القديمة، لعدم قدرتها على الحركة وتم تقديم المساعدات اللازمة لها.

تلقت شرطة النجدة بالقاهرة استغاثة من إحدى السيدات، مريضة وتقيم بمفردها داخل منزلها الكائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، بعدم قدرتها على الحركة وتحتاج للمساعدة.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء انتصار منصوروالتوجه لمحل إقامة السيدة المذكورة ، وتم تقديم كافة سُبل المساعدة اللازمة لها.

وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان ورضاء المواطنة، وتقدمت بالشكر للقوات على الجهد المبذول.

وفي سياق منفصل واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها الإنسانية لمساعدة المواطنين والحالات الحرجة وفي نفس السياق تبلغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة من إحدى المواطنات (مُسنة - مقيمة بمنطقة المعصرة) بطلب مساعدتها للانتقال لأحد البنوك لإنهاء الإجراءات اللازمة لصرف المعاش الشهرى الخاص بها.. على الفور تم تدبير وسيلة انتقال، وإصطحابها إلى البنك بواسطة "كرسى متحرك" لعدم قدرتها على الحركة.. حيث تم التنسيق لإنهاء إجراءات صرف المعاش، وإعادتها لمنزلها مرة أخرى.. وقدمت المواطنة الشكر لرجال الشرطة على سرعة الإستجابة لمطلبها.

كما ساعد رجال الحماية المدنية سيدة مصابة بداء الفيل، فى رفعها وإعادتها لسريرها بعد سقوطها على الأرض، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة (بمديرية أمن الجيزة) من أحد المواطنين "مُسن " مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) بسقوط زوجته (ربة منزل" مُسنة - وتعانى من داء الفيل - ويبلغ وزنها حوالى 250 كيلو جرام ") من أعلى سرير غرفة النوم، وطلب مساعدته فى إعادتها للسرير مرة أخرى.

على الفور، انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة إلى محل البلاغ، وتمكنت من حمل السيدة وإعادتها للسرير، وتبين عدم وجود ثمة إصابات بها، حيث توجهت بالشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة والحرص على رعاية الحالات الإنسانية .