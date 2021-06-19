السبت 19 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدير تعليم الإسكندرية يتابع لجان امتحانات الدبلومات الفنية

الدكتور محمد سعد
الدكتور محمد سعد

تابع الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، انتظام سير  العملية الامتحانية، حيث انطلقت صباح اليوم، فعاليات امتحانات آخر العام للدبلومات الفنية ( زراعي ، صناعي، تجاري ، فندقي ) للعام الدراسي 2020 / 2021 .
 

وتفقد مدير تعليم الإسكندرية، اليوم، لجنة العامرية الثانوية التجارية بنات بإدارة العامرية، ولجنة الحسين بن علي الابتدائية بذات الإدارة، وشدد على الإلتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من استخدام أجهزة الكشف الحراري أثناء دخول الطلاب وارتداء الكمامات للمعلمين والطلاب واستخدام المطهرات ومواد التعقيم التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  وتعقيم اللجان يوميًّـا ، كما شدَّد على حظر استخدام التليفون المحمول أو حيازته  داخل اللجان.

وتم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة وغرفة عمليات مركزية بالمديرية للمتابعة الشاملة للامتحانات وتلقي الشكاوي وتذليل أي عقبات قد تطرأ أثناء الامتحانات.

يُذكَر أن عدد المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية بالإسكندرية بلغ 24665 طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام ( 90 ) لجنة امتحانية منها ( 39 ) لجنة للتعليم الصناعي و( 45) لجنة للتعليم التجاري والفندقي وست لجان للتعليم الزراعي.

وكان تعليم الإسكندرية قد جهَّز ( 32 ) استراحة بالإدارات التعليمية الثماني للسادة الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان منها 14 استراحة للسيدات و18 للرجال ، وتم تجهيزها بما يليق بزملائنا المعلمين ، وتم توفير سبل الراحة بها من الأسِرّة ومستلزماتها والمراوح والثلاجات ومبردات المياه وأجهزة التلفزيون والريسيفرات، وذلك عن طريق اللجنة الثلاثية ومشرف عام الاستراحات بالمديرية.

كما أعلن الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، انطلاق فعاليات تظلمات طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الإعدادية 2020 /2021 اليوم السبت التاسع عشر من يونيو.

وأشار مدير المديرية أنّ الطالب أو ولي الأمر يقوم بتسديد مبلغ ( عشرين جنيها ) لكل مادة مطلوب إعادة تصحيحها فى خزينة الإدارة التعليمية بمقر الإدارة التابع لها الطالب مع ملاحظة أن الجبر والهندسة كل منهما  مادة منفصلة فى إعادة التصحيح ثم يتوجه  ولى الأمر بإيصال السداد الى مقر الكنترول بالإدارة التي ينتمي لها الطالب ليأخذ رقمًـا فى الطلبات الخاصة بإعادة التصحيح ويتم إخطاره بموعد اطلاعه على صورة ورقة الإجابة والاطلاع يكون لولي الأمر والطالب فقط ، ويُحظر تمامْـا استخدام الهواتف المحمولة عند الاطلاع ، ويتم إعلان نتيجة التظلمات بعد نهاية فترة التظلمات ويتم إخطار المدارس بنتيجة الاطلاع .

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الدبلومات الفنية الإسكندرية امتحانات تشكيل غرفة عمليات التعليم

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كتائب الحنجورى

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