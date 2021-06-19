غدا.. جلسة حلف اليمين القانونية لمحامين جدد بـ17 نقابة فرعية

تعقد نقابة المحامين، غدا الأحد، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر.

وتقعد الجلسة لنقابات شمال القاهرة – جنوب القاهرة – القاهرة الجديدة – حلوان – شمال الجيزة – جنوب الجيزة – شمال القليوبية – جنوب القليوبية – الإسكندرية – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مرسى مطروح.

يشار إلى أن الحضور إلى مقر جلسة حلف اليمين في تمام الساعة 9 صباحًا.

وتجتمع لجنة الفكر القانوني بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة محمد راضي مسعود مقرر اللجنة ـ عضو مجلس النقابة العامة ـ اليوم بالقاعة الكبرى للنقابة العامة برمسيس.



ووجه محمد راضي مسعود مقرر لجنة الفكر القانوني، الدعوة إلى جميع السادة المحامين والمحاميات المهتمين بالفكر القانوني، لحضور اجتماع اللجنة، مؤكدًا أنه سيحضر نقباء الفرعيات، وأعضاء المجالس، ولفيف من السادة المحامين المهتمين بالفكر القانون.

وجدير بالذكر أن لجنة الفكر القانوني كانت نظمت من معرضًا للكتب القانونية بالسرادق المقام أمام المبنى الجديد للنقابة العامة، والذي يحتوي على أمهات الكتب، والموسوعات القانونية النادرة؛ بأسعار مميزة لللمحامين.

وسبق أن صرح عضو مجلس نقابة المحامين- مقرر لجنة الفكر القانوني محمد راضي مسعود، بأن اللجنة بدأت في توزيع أعداد مجلة المحاماة على النقابات الفرعية المختلفة لتوزيعها على أعضاء جمعياتها العمومية، وذلك بتكليف من النقيب العام رجائي عطية.