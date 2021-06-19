برلمانية: تخصيص 173.8 مليار جنيه لتحسين المعيشة ترجمة للاهتمام بالفئات البسيطة

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن الموازنة العامة للعام المالى الجديد تضمنت العديد من الأرقام التي تعد ترجمة على اهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، حيث تضمنت مخصصات مالية بقيمة 173.8 مليار جنيه لبرامج تحسين مستوى المعيشة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذه المخصصات يتم توجيهها إلى بناء المواطن المصرى، وفقا لما ورد فى خطة التنمية المستدامة للحكومة وذلك بقيمة 154 مليار و686.3 مليون جنيه، وتمثلت هذه الاعتمادات فى تنفيذ كثير من المحاور التى تصب فى هذا المحور لبناء جيل واعي وقادر على البناء وتأهيل الكوادر الشبابية لتمكينهم وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة نحو تمكين الشباب.

وأشارت رشاد، إلى أن محور تحسين مستوى معيشة الشعب المصرى تم تخصيص مبلغ بقيمة 173 مليار و 842.6 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة، وشهدت الفترة الأخيرة العديد من الاهتمامات من قبل القيادة السياسية بمحور الرعاية والحماية الاجتماعية، وخلال الفترة الأخيرة شهدنا العديد من المبادرات والقرارات التى تهدف جميعها إلى توفير الرعاية والحماية اللازمة للفئات البسيطة ومحدودة الدخل.

وأكدت رشاد، أن مبادرة "حياة كريمة" من أهم المبادرات التى تساهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك على مستوى الريف والقرى بمختلف محافظات الجمهورية، والطفرة الكبيرة التى شهدتها منظومة التعليم، والصحة خاصة مع البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وشبكة النقل والطرق التى تعد طفرة حقيقة، إلى جانب منظومة الدعم التى يتم إعدادها بصورة تراعى الفئات البسيطة ومحدودى الدخل لتحقيق الأهداف المرجوة المتمثلة فى وصول الدعم لمستحقيه.