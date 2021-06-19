إحالة 15 مسؤولا بديوان محافظة أسيوط والوحدة المحلية بأبنوب للمحاكمة

أصدرت النيابة الإدارية، اليوم السبت، قرار بإحالة 15 مسؤولًا بديوان محافظة أسيوط والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم وقائع فساد مالي وإداري ومخالفات مالية، جسيمة أدت إلى صرف ملايين الجنيهات قيمة أعمال رصف لطرق لم تتم على أرض الواقع.

تضمن تقرير الاتهام في القضية التي تحمل رقم 72 لسنة 63 قضائية عليا أن أحمد حسن سيد، مدير مشروع وحدة الرصف بديوان محافظة أسيوط، أهمل في الإشراف على أعمال مهندسي قسم الهندسة المدنية بمشروع الرصف، ما ترتب عليه إعداد مستخلصات عمليات رصف مركز أبنوب قبل مباشرة أعمال الرصف فعليًا، ووقع ممدوح عبد الحميد عبد العزيز، مدير مشروع وحدة الرصف بديوان محافظة أسيوط على 6 محاضر استلام ابتدائي بما يفيد تسليم الشوارع للوحدة المحلية بأبنوب رغم عدم إتمام أعمال الرصف فعليًا.

وجاء بأوراق القضية أن عبد الله محمد زناتي، مهندس تنفيذ بمشروع وحدة الرصف تقاعس عن إعداد دفاتر بحصر أعمال الرصف المنفذة بمركز أبنوب، وعن إعداد مقايسات تقديرية بشأنها، ووقع على محاضر الاستلام الابتدائي للطرق المدعى رصفها رغم تحريرها قبل مباشرة أعمال الرصف

وفي سياف منفصل و في إطار توجهات القيادة السياسية وتحقيقاً لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة، وإدراج النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى الميكنة الشاملة لكافة الجهات والقطاعات الحكومية، وفي ضوء التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستكمالاً لما سبق وتم تنفيذه على مقار النيابة الإدارية بمحافظة بورسعيد وشمال سيناء ونيابة القاهرة الجديدة ونيابة ٦ أكتوبر ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ التحول الرقمي بالنيابة الإدارية،

قام المستشار عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم السبت يرافقه كلٍ من اللواء شريف فهمي بشارة - محافظ الإسماعلية، و المهندس خالد العطار - نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمستشار فاروق الشنواني - رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، والمستشارة فهيمة الحكيم – مدير وحدة الشكاوى، المستشار/ محمد عبد الكريم غريب - مدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، والمستشار عبد الناصر خطاب - مدير مكتب فني ثاني القاهرة، وعدد من قيادات النيابة الإدارية، بزيارة مجمع النيابات الإدارية بمحافظة الإسماعيلية.