السبت 19 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. اجتماع لجنة الفكر بنقابة المحامين بحضور نقباء الفرعيات

نقابة المحامين
نقابة المحامين

تجتمع لجنة الفكر القانوني بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة محمد راضي مسعود، مقرر اللجنة، عضو مجلس النقابة العامة، اليوم بالقاعة الكبرى للنقابة العامة برمسيس.

ووجه محمد راضي مسعود مقرر لجنة الفكر القانوني، الدعوة إلى جميع السادة المحامين والمحاميات المهتمين بالفكر القانوني، لحضور اجتماع اللجنة، مؤكدًا أنه سيحضر السادة نقباء الفرعيات، وأعضاء المجالس، ولفيف من السادة المحامين المهتمين بالفكر القانون.

وجدير بالذكر أن لجنة الفكر القانوني كانت نظمت من معرضًا للكتب القانونية بالسرادق المقام أمام المبنى الجديد للنقابة العامة، والذي يحتوي على أمهات الكتب، والموسوعات القانونية النادرة؛ بأسعار مميزة للمحامين.
وسبق أن صرح عضو مجلس نقابة المحامين- مقرر لجنة الفكر القانوني محمد راضي مسعود، بأن اللجنة بدأت في توزيع أعداد مجلة المحاماة على النقابات الفرعية المختلفة لتوزيعها على أعضاء جمعياتها العمومية، وذلك بتكليف من النقيب العام رجائي عطية.

وأشار مقرر لجنة الفكر القانوني إلى أن العدد الأول لعام 2021 سينشر (PDF) عبر الموقع الرسمي للنقابة، وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وسبق أن أكد نقيب المحامين رجائي عطية أن إصدار العدد الأول من مجلة المحاماة لعام 2021 خطوة على طريق إعادة ما تهدم من البناء العظيم عبر سنوات من الهدم.

وأضاف نقيب المحامين في بيان له: «إلى المحامين المشتغلين بحق، مجرد خطوة بسيطة على طريق إعادة ما تهدم من البناء العظيم عبر سنوات من الهدم، ورغم محاولات إعاقة وعرقلة البناء، رغم وعورة الطريق».

واعتمد نقيب المحامين رجائي عطية العدد الأول لمجلة المحاماة والتي تصدرها النقابة العامة للمحامين كل 3 أشهر.

كانت نقابة المحامين قد أجرت ممارسة عامة لطباعة المجلة التي رست على دار أخبار اليوم بتكلفة بلغت 581 ألف جنيه، لطبع 60 ألف نسخة بالمواصفات الواردة بكراسة الشروط، مؤكدة أنه يجري حاليًا توريد نسخ المجلة وتسليمها بمقر النقابة العامة تمهيدًا لتوزيعها على النقابات الفرعية.

نقابة المحامين نقيب المحامين النقابات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مجلس النقابة النقابات الفرعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

«على طريقة ريا وسكينة».. تفاصيل العثور على جثة مسن مدفونة داخل منزله

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الكواليتي والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

د.كريمة الحفناوى

قمة مجموعة السبع الصناعية

محمد عبدالعزيز

اكفروا بشيوخكم وتمسكوا بدينكم

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

ثروت الخرباوي

رجائى عطية وحكاياته بين الحقيقة والخيال

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «٥-5»

ماجد حبته

صداع الحد الأقصى للأجور

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف يكتب: معارك بينيت

شكرى يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة الحيلولة دون تصعيد التوتر مع فلسطين

الاحتلال يقتحم الأقصى ويطلق الرصاص صوب المصلين