اليوم.. اجتماع لجنة الفكر بنقابة المحامين بحضور نقباء الفرعيات

تجتمع لجنة الفكر القانوني بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة محمد راضي مسعود، مقرر اللجنة، عضو مجلس النقابة العامة، اليوم بالقاعة الكبرى للنقابة العامة برمسيس.

ووجه محمد راضي مسعود مقرر لجنة الفكر القانوني، الدعوة إلى جميع السادة المحامين والمحاميات المهتمين بالفكر القانوني، لحضور اجتماع اللجنة، مؤكدًا أنه سيحضر السادة نقباء الفرعيات، وأعضاء المجالس، ولفيف من السادة المحامين المهتمين بالفكر القانون.

وجدير بالذكر أن لجنة الفكر القانوني كانت نظمت من معرضًا للكتب القانونية بالسرادق المقام أمام المبنى الجديد للنقابة العامة، والذي يحتوي على أمهات الكتب، والموسوعات القانونية النادرة؛ بأسعار مميزة للمحامين.

وسبق أن صرح عضو مجلس نقابة المحامين- مقرر لجنة الفكر القانوني محمد راضي مسعود، بأن اللجنة بدأت في توزيع أعداد مجلة المحاماة على النقابات الفرعية المختلفة لتوزيعها على أعضاء جمعياتها العمومية، وذلك بتكليف من النقيب العام رجائي عطية.

وأشار مقرر لجنة الفكر القانوني إلى أن العدد الأول لعام 2021 سينشر (PDF) عبر الموقع الرسمي للنقابة، وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وسبق أن أكد نقيب المحامين رجائي عطية أن إصدار العدد الأول من مجلة المحاماة لعام 2021 خطوة على طريق إعادة ما تهدم من البناء العظيم عبر سنوات من الهدم.

وأضاف نقيب المحامين في بيان له: «إلى المحامين المشتغلين بحق، مجرد خطوة بسيطة على طريق إعادة ما تهدم من البناء العظيم عبر سنوات من الهدم، ورغم محاولات إعاقة وعرقلة البناء، رغم وعورة الطريق».

واعتمد نقيب المحامين رجائي عطية العدد الأول لمجلة المحاماة والتي تصدرها النقابة العامة للمحامين كل 3 أشهر.

كانت نقابة المحامين قد أجرت ممارسة عامة لطباعة المجلة التي رست على دار أخبار اليوم بتكلفة بلغت 581 ألف جنيه، لطبع 60 ألف نسخة بالمواصفات الواردة بكراسة الشروط، مؤكدة أنه يجري حاليًا توريد نسخ المجلة وتسليمها بمقر النقابة العامة تمهيدًا لتوزيعها على النقابات الفرعية.