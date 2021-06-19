«أخي العزيز».. الجزء الأول من مراسلات حسين وجلال أمين بمعرض الكتاب 2021

يصدر بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب عن دار الكرمة للنشر، كتاب «أخي العزيز: مراسلات حسين وجلال أمين (الجزء الأول: 1950-1960)»، من جمع وتحرير كمال صلاح أمين .

يحتوي هذا الجزء على مراسلات حسين وجلال في خمسينيات القرن العشرين، ابنَي الكاتب الكبير أحمد أمين، واللذان احتفظا بخطاباتهما المتبادلة منذ أن كانا في عقدهما الثاني من العمر حتى عقدهما السادس.

سجلت رسائلهما ما شهدته تلك الفترة من تغيرات في شخصيتيهما وتطور في أفكارهما التي مثلت بالنسبة إليهما مرحلة بالغة الأهمية، حيث أقاما بين مصر وإنجلترا وكندا، فانفتحا على عالم واسع، حافل بالثقافات والحضارات المختلفة، واستطاعا أن يكوِّنا شخصيتيهما تكوينًا ثقافيًّا فريدًا، واستفادا من كثرة التجارب والمتع، وإذ لم تتقاطع إقامتهما في القاهرة إلا نادرًا، فقد استمر تراسلهما، وظلت خطاباتهما المتبادلة تعبر المحيطات، بكل ما تحتويه من مشاعر وأفكار وتساؤلات وحوارات فلسفية عميقة، وكونهما شقيقين متقاربين في العمر ميَّز خطاباتهما بقدر كبير من الصراحة والمصداقية.

غلاف الكتاب

عن المؤلفين

وُلد حسين أحمد أمين في القاهرة في عام 1932، وهو نجل الكاتب والمفكر ورائد من رواد التنوير الإسلامي الدكتور أحمد أمين وأخو المفكر الاقتصادي الدكتور جلال أمين، تخرج في كلية الحقوق، جامعة القاهرة عام 1953، ثم درس الأدب الإنجليزي بجامعة لندن، عمل محاميًا، فمذيعًا بالإذاعة المصرية، فمذيعًا بالقسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية. التحق بالسلك الدبلوماسي المصري وتدرج في المناصب حتى أصبح سفيرًا، انتدب خلال عمله بوزارة الخارجية مستشارًا فنيًّا لوزير الثقافة، كما عمل نائبًا لمدير مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، أهدت له حكومة ألمانيا الاتحادية وسام الاستحقاق الأكبر عام 1983. كان يجيد الإنجليزية والفرنسية والروسية والألمانية والبرتغالية، وقد توفي حسين أحمد أمين عام 2014.

له العديد من المقالات والبحوث والتمثيليات الإذاعية والترجمات والكتب، من أهمها «دليل المسلم الحزين إلى مقتضى السلوك في القرن العشرين» والذي حصل على جائزة «أحسن كتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب» عام 1984، وتُرجم إلى الفرنسية، كما ترجم مؤخرًا إلى الإنجليزية، و«في بيت أحمد أمين» و«ألف حكاية وحكاية من الأدب العربي القديم» ومسرحية «الإمام».

جلال أمين (1935-2018) عالم اقتصاد ومفكر مصري تخرج في كلية الحقوق في جامعة القاهرة عام 1955، وأنجز الدكتوراه في كلية لندن للاقتصاد. درَّس الاقتصاد بكلية الحقوق في جامعة عين شمس بين 1965 و1974، ثم عمل مستشارًا اقتصاديًّا للصندوق الكويتي للتنمية حتى العام 1978، حيث انتقل إلى كاليفورنيا كأستاذ زائر للاقتصاد في جامعتها لمدة سنتين. شغل منصب أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في القاهرة منذ 1979.

نشر ما يقارب الأربعين مؤلفًا في الاقتصاد والسياسة والتاريخ الاقتصادي المعاصر، وتُرجم له أكثر من عشرة عناوين إلى الإنجليزية، كما ترجم عددًا من الكتب في مجال الاقتصاد إلى العربية.